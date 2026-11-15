Alberto Núñez Feijoo: «El Estado ha sido invadido por un partido, se han roto las reglas democráticas básicas, vamos a regenerarlo»
SANTIAGO
ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores
Entrevista. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno sostiene que Sánchez adelantó las elecciones por temor a los sumarios judiciales y a una previsible caída económica. Se compromete a reducir la polarización y asegura que desde el PP solo han «respondido a los ataques». Desconfía de las cuentas reales del Estado, pero garantiza la revalorización de las pensiones. También adelanta un veto al acceso de los menores a las redes sociales15 nov 2026 . Actualizado a las 20:03 h.
Llega a la entrevista Alberto Núñez Feijoo (Ourense, 1961) con la euforia de haber llenado el Multiusos Fontes do Sar con 8.000 personas en un nuevo ejercicio de poder de convocatoria de ese PPdeG que