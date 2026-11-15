Alberto Núñez Feijoo: «El Estado ha sido invadido por un partido, se han roto las reglas democráticas básicas, vamos a regenerarlo»

Alberto Núñez Feijoo, este sábado en Santiago, donde se hizo la entrevista VÍTOR MEJUTO

Llega a la entrevista Alberto Núñez Feijoo (Ourense, 1961) con la euforia de haber llenado el Multiusos Fontes do Sar con 8.000 personas en un nuevo ejercicio de poder de convocatoria de ese PPdeG que