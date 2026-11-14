Sánchez clama por «la buena política» frente a «la mala educación» de PP y Vox

El candidato del PSOE a la reelección como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un mitin en Palma junto a los candidatos socialistas por Baleares, encabezados por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. CATI CLADERA | EFE

«La buena política da sus frutos y la mala educación se la dejamos a aquellos que dicen ‘me gusta la fruta'». Pedro Sánchez volvió a erigirse ayer en un mitin en Palma de Mallorca, que congregó a cerca de 5.000 personas —y cientos que se quedaron a las puertas, según la organización—, como la alternativa para contener la «involución» y la «motosierra» que, a su juicio, pretenden instalar PP y Vox en España.

Acompañado por la presidenta del Congreso y cabeza de lista por Baleares, Francina Armengol, el candidato socialista a las elecciones achacó a la oposición un discurso basado en el «insulto», el «ruido» y la «falta de argumentos». Frente a ello, Sánchez reivindicó la gestión de su Ejecutivo y las medidas sociales impulsadas durante la legislatura. También defendió el sistema público de pensiones, que calificó de tener una «extraordinaria salud», y se comprometió a blindarlo en la Constitución si obtiene una mayoría suficiente el próximo 29 de noviembre

Centrado en la cita electoral, Sánchez apeló a la movilización en las urnas. Según el presidente del Gobierno, entorno al 75 % de la participación el próximo 29 de noviembre sería una cifra clave para poder alcanzar los 176 escaños que determinan la mayoría absoluta. «Os pido sudar la camiseta hasta el último momento y votar con fuerza para ganar y gobernar otros cuatro años más», proclamó. Un discurso que gana peso en las Islas Baleares, una circunscripción donde el PSOE obtuvo tres escaños, igualado con el PP, y un 30,1 % de los votos en los comicios del 2023.

Ataques a Feijoo y Abascal

Más allá de las propuestas socialistas, Sánchez dedicó buena parte de su intervención a cuestionar la preparación de los líderes de PP y Vox. De Alberto Núñez Feijoo, afeó sus recientes declaraciones acerca de su nivel de inglés, señalando que, si no domina este idioma, será «porque no se ha esforzado». Sobre Santiago Abascal, recriminó que no hable de pensiones porque «no es economista» y cuestionó su ausencia en programas y entrevistas «donde no controle al público». Acto seguido, ensalzó la figura de Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, un dirigente que «sabe idiomas y sabe aún más de economía».

Las críticas no se quedaron ahí. El jefe del Ejecutivo repasó algunos de los episodios y declaraciones de sus principales adversiarios. En el caso de Feijoo, censuró su «memoria corta» al insistir en que no sabía que Marcial Dorado era «narcotraficante». «Debía ser la única persona en Galicia que desconocía quién era», sentenció. De Abascal, afirmó que «representa un ultra que no se arruga, no a la España que madruga», y respondió a su acusación de que actuaba como «un dictador». «Aquellos que no tienen posición sobre Franco resulta que quieren derogar la Ley de Memoria Democrática y han impedido que los nietos de los republicanos en el exilio puedan votar en las elecciones», señaló,

Por otro lado, el líder socialista cargó contra los aliados en el extranjero de PP y Vox, a los que vinculó con los dirigentes de la ultraderecha internacional. «Representan los mismos insultos, las mismas mentiras, los mismos recortes que la familia a la que pertenecen, que es la internacional ultraderechista liderada por Trump, Milei, Bolsonaro, Le Pen, Meloni y Orbán», sostuvo.