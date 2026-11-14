Feijoo anuncia en un acto en Santiago que si gana la gestión de la vivienda se llevará desde una vicepresidencia

Paco Rodríguez

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que si gobierna después de las elecciones del 29N, la vivienda estará dentro de una vicepresidencia porque «es el mayor problema de España». Así lo ha adelantado en un mitin en Santiago de Compostela en el que ha afirmado que lo importante no es dónde va a estar Vivienda, sino el hecho de que en su gobierno se van a construir un millón de viviendas.

El líder del PP se ha reivindicado como «gestor» desde Galicia, donde dirigió la Xunta durante 13 años, al tiempo que ha cargado con dureza contra los «ocho años» de un Ejecutivo central que ha resumido «en un ministerio, el de Transportes». «De Ábalos a Puente y siempre Sánchez. Corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. Se acabó el resumen», ha esgrimido.

En el que será el mitin central del PP Galicia y, salvo sorpresa, el único protagonizado por Feijoo, ante «más de 8.000 personas», según ha verbalizado el líder del PPdeG, Alfonso Rueda, el aspirante popular a presidir el Gobierno de España ha situado el accidente de Urda, en el que murieron 69 personas, como telón de fondo para tildar de «vergüenza» la gestión de Sánchez que, ha dicho, ha «costado dinero a los españoles y también ha costado vidas».

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«Ellos montan campañas para que la gente se olvide. Los españoles no vamos a olvidar y queremos que no vuelva a pasar», ha sentenciado, en un mitin en el que ha ocupado un lugar destacado entre el público Ana Pastor, quien era ministra de Fomento, bajo el mandato de Mariano Rajoy, cuando se produjo el accidente ferroviario de Angrois, en Santiago, con 80 víctimas mortales.

Lo ha manifestado antes de garantizar que, si el gobierna, «no volverá a haber corrupción y en el Gobierno de España habrá limpieza. El primer Consejo de Ministros arrancará con una auditoría de lo que han saqueado», ha avanzado, antes de proclamar que tampoco habrá «indultos para corruptos». «Quien haya robado, lo pagará. Todo se sabrá. Todo tendrá consecuencias y no habrá impunidad. El cambio es decencia. Y no volverá haber machismo en los despachos del Gobierno», ha garantizado, antes de afear que los socialistas «pagaron con dinero público mujeres» a las que trataban «como mercancía».

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Feijoo también ha acusado a los integrantes del Gobierno de «exponer a las mujeres a los agresores, excarcelando a los violadores y a centenares de hombres condenados por abusos sexuales». «Y no volverá a haber chapuzas con las pulseras antimaltrato», ha sumado, antes de lamentar que «el sanchismo haya dejado entrar en este país a miles de hombres que no respetan a las mujeres, ni la colectivo LGTBI».