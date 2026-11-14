Besteiro denuncia la gestión del PP en vivienda y propone 200 millones más de inversión: «Debe ser un dereito, non unha promesa electoral»

El secretario xeral del PsdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Mondoñedo con los candidatos a las Cortes Generales.

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció durante un mitin electoral celebrado este sábado en Mondoñedo la gestión del PP en materia de vivienda. Más concretamente, criticó que la Xunta mantenga sin rehabilitar buena parte de los edificios que adquirió en los cascos históricos de A Mariña a través del Plan Rexurbe, creado para recuperar inmuebles antiguos y destinarlos a vivienda pública. «Pasaron nove anos e dous presidentes da Xunta, e moitos dos edificios comprados seguen sen rehabilitar», señaló.

Acompañado por la cabeza de lista al Congreso por Lugo, Patricia Otero, y por el número uno al Senado, César Mogo, Besteiro puso el foco en que la vivienda debe ser «un dereito» y no «unha promesa electoral» del PP. El líder socialista autonómico puso como ejemplo el caso de Mondoñedo, «o máis rechamante», donde, según explicó, la Xunta adquirió 15 edificios de los que la mayoría sigue sin rehabilitarse.

Durante su intervención, Besteiro también aludió al anuncio realizado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado día 8 en San Clodio, sobre un nuevo plan para construir viviendas vinculadas a la industria. Frente a esta iniciativa, el secretario general del PSdeG reclamó que el Ejecutivo autonómico termine primero los proyectos que ya tiene en marcha. «Antes de seguir facendo promesas de vivendas, debería rematar as que a propia Xunta xa comprou», afirmó.

Como alternativa, Besteiro recordó que el PSOE propuso en los presupuestos autonómicos del 2027 aumentar en 200 millones de euros la inversión en vivienda, con 40 millones destinados a rehabilitación y otros 10 millones para reforzar el Plan Rexurbe. «E disto vai tamén o 29N, de que a vivenda deixe de ser unha promesa electoral e sexa un dereito real», concluyó.