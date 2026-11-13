Rueda sitúa a Galicia como «un espello no que pode mirarse España»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un mitin en A Estrada. Miguel Souto

El PPdeG eligió el Teatro Principal de A Estrada como punto de partida de dos semanas frenéticas de campaña en las que esperan convertir o «enfado» con Pedro Sánchez en votos para Alberto Núñez Feijoo. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, encabezó el primer mitin electoral de los populares, acompañado por Gonzalo Louzao, alcalde de la localidad pontevedresa; Luis López, presidente provincial del PP de Pontevedra; Luisa Piñeiro, secretaria provincial; Julio García Comesaña, cabeza de lista al Congreso; y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que recorrió ayer Galicia con actos previos en A Coruña, Ordes y Santiago.

Durante su intervención, Rueda centró el foco en el malestar y la decepción de la ciudadanía por los incumplimientos del Gobierno en Galicia. En este sentido, puso en valor el trabajo de su partido en la comunidad en términos de gestión y estabilidad, apuntando que debe ser «un espello no que pode mirarse España». Con todo, el líder del PPdeG apostó de nuevo por la cautela de cara a unas elecciones en las que «non hai nada gañado» y cuyo objetivo es cambiar el «sensentido» por el «sentidiño».

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso Julio García Comesaña incidió en los ocho años de «abandono» del Ejecutivo con Pontevedra y lo acusó de «aplicar unha política sectaria de maltrato, discriminación e castigo» con este territorio.

Almeida, el «madrigallego»

El alcalde de Madrid estuvo ayer en el mercado de la Praza de Lugo en A Coruña, donde reivindicó su condición de «madrigallego», como le gusta autodenominarse. «Si uno tiene que salir de Madrid, que sea a Galicia», afirmó. Desde la ciudad herculina, Martínez-Almeida auguró una campaña «apasionante» y mandó un mensaje «de confianza, esperanza y optimismo en el futuro».