Pedro Sánchez: «Habrá una remontada de la España progresista frente a la involución de Feijoo y Abascal»

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores

Pedro Sánchez denunció la amenaza de la «organización fascista» Núcleo Nacional a la sede central del Partido Socialista en Madrid, donde se hizo la entrevista y en la que afirmó su voluntad de buscar «una mayoría más amplia y progresista para llegar más lejos y antes en materia de avances sociales». La alternativa, dijo es «si el próximo vicepresidente continúa siendo Carlos Cuerpo o es Santiago Abascal».
Pedro Sánchez denunció la amenaza de la «organización fascista» Núcleo Nacional a la sede central del Partido Socialista en Madrid, donde se hizo la entrevista y en la que afirmó su voluntad de buscar «una mayoría más amplia y progresista para llegar más lejos y antes en materia de avances sociales». La alternativa, dijo es «si el próximo vicepresidente continúa siendo Carlos Cuerpo o es Santiago Abascal». Óscar Chamorro

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE dice que necesita cuatro años más para culminar su programa y afirma que su sucesor será elegido en primarias, «pero para eso queda tiempo»

14 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Sánchez no da la partida por perdida. El presidente del Gobierno encara la campaña del 29N con las encuestas en contra, después de una legislatura convulsa que arrancó con la polémica amnistía al Procés

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete