Pedro Sánchez: «Habrá una remontada de la España progresista frente a la involución de Feijoo y Abascal»

Pedro Sánchez denunció la amenaza de la «organización fascista» Núcleo Nacional a la sede central del Partido Socialista en Madrid, donde se hizo la entrevista y en la que afirmó su voluntad de buscar «una mayoría más amplia y progresista para llegar más lejos y antes en materia de avances sociales». La alternativa, dijo es «si el próximo vicepresidente continúa siendo Carlos Cuerpo o es Santiago Abascal». Óscar Chamorro

Pedro Sánchez no da la partida por perdida. El presidente del Gobierno encara la campaña del 29N con las encuestas en contra, después de una legislatura convulsa que arrancó con la polémica amnistía al Procés