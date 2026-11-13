Pedro Sánchez: «Habrá una remontada de la España progresista frente a la involución de Feijoo y Abascal»
MADRID / COLPISA
ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores
El presidente del Gobierno y candidato del PSOE dice que necesita cuatro años más para culminar su programa y afirma que su sucesor será elegido en primarias, «pero para eso queda tiempo»14 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Sánchez no da la partida por perdida. El presidente del Gobierno encara la campaña del 29N con las encuestas en contra, después de una legislatura convulsa que arrancó con la polémica amnistía al Procés