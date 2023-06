La designación del presidente de la Diputación de Pontevedra abre un pulso en el seno del PP

Marta Fernández-Tapias, Luisa Piñeiro y Luis López: los nombres de los tres suenan para presidir la Diputación de Pontevedra. CAPOTILLO

Al PPdeG le ha surgido un problema justo donde había logrado una de sus mayores satisfacciones en las elecciones municipales. La consecución de la Diputación de Pontevedra ha abierto un intenso pulso interno a cuenta de la designación del que será su nuevo presidente. Tras surgir el nombre de la viguesa Marta Fernández-Tapias como opción para dicho puesto, un grupo de alcaldes veteranos de la provincia que han revalidado la mayoría absoluta en los últimos comicios, han mostrado su oposición a que la hasta ahora delegada de la Xunta en la ciudad olívica se convierta en titular de la Diputación. Su resultado de cinco concejales de los 27 de la corporación olívica es esgrimido como escasa renta y excesivo premio para liderarlos desde el organismo provincial.

La opción de los regidores, entre los que se sitúa a los de Mos, Lalín, A Estrada, Sanxenxo y Cerdedo-Cotobade, es la del presidente provincial del PP, Luis López, que es quien precisamente tiene la responsabilidad de poner paz en el seno del partido a las puertas de las elecciones generales de julio.

Las dos opciones en las que se ha dividido el PP pontevedrés vuelven a conformar una reedición de la guerra de boinas y birretes que ya vivió el PP gallego con Manuel Fraga como árbitro entre la cara rural del partido y sus dirigentes urbanos. El pulso desatado ha tensionado la vida interna de la formación, pero en todo caso nada se da por resuelto a expensas de que se manifieste Alfonso Rueda. Desde la cúpula del PPdeG se sigue, de hecho, dando opciones a Fernández-Tapias para convertirse en presidenta, pero también se estima como acertada la propuesta de Luis López para evitar una posible bicefalia entre la Diputación y el partido.

«Creo que o Partido Popular fai as cousas ben, non fai liortas externas, non fai discusións que en nada axudan, fálase internamente e téntase decidir o mellor», terció ayer su presidente, Alfonso Rueda, para tratar de poner orden y quitar trascendencia a la contraposición de nombres, dando por hecho que aún saldrán nuevas propuestas de posibles aspirantes a presidir la institución pontevedresa.

Mientras el PP dirime el futuro de la Diputación de Pontevedra, la de Lugo enfila la reedición de la presidencia del socialista José Tomé, una vez que se estima no han cuajado los tímidos intentos por relevarle. El pacto PSOE-BNG está garantizado, como lo está igualmente en la Diputación de A Coruña, para que el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso inicie su tercer mandato como presidente.

Donde todo sigue en el aire es en la Diputación de Ourense. Antes de que se defina su resultado, se da por hecho que el fantasma de la moción de censura penderá sobre la corporación provincial hasta los próximos comicios.

Primero tendrá que resolverse el enigma del Ayuntamiento de la capital, dirimirse si es posible un pacto del PP con PSOE y BNG frente a Pérez Jácome que tuviese a la Diputación como contrapartida para los populares, pero estaría por ver si con o sin José Manuel Baltar como presidente. Si no hay acuerdo alguno, el alcalde de Ourense seguiría en el puesto como cabeza de la lista más votada, y lo mismo estaría garantizado para Baltar en la institución provincial.

Más de 594 millones de euros anuales para las cuatro instituciones provinciales

La diputaciones provinciales se acercan a sus dos siglos de vida con un funcionamiento ideado para garantizar los mismos servicios en todo su territorio y dar apoyo logístico, técnico y de servicios a los ayuntamientos sin capacidad para asumir recursos como el del saneamiento, extinción de incendios o servicios sociales. Su poder es alto, los fondos que manejan, también: más de 594 millones de euros al año entre las cuatro instituciones gallegas.

cómo se eligen

Voto indirecto. Los diputados provinciales se eligen por partidos judiciales entre los concejales electos en los ayuntamientos que los conforman. Se aplica la ley D'Hont con todos los votos obtenidos por los partidos de esa demarcación, lo que determina la composición de la corporación. El volumen de población establece cuántos diputados corresponde a cada partido judicial.

Cuándo se constituyen

No hay plazos. Primero se conforman las nuevas corporaciones el 17 de junio. Después, la Junta Electoral asigna el número de diputados por partidos y en los cinco días siguientes a la comunicación se cita a los concejales para que elijan a sus representantes en el ente provincial. Una vez emitidas las certificaciones de los diputados, se puede constituir la diputación, unas cinco semanas después de los comicios municipales, si no hay recursos pendientes.

presupuesto

Casi 2.500 millones por mandato. La Diputación de A Coruña es la que cuenta con un presupuesto más alto de las cuatro gallegas, alcanzado este año los 207,2 millones de euros. Le sigue la de Pontevedra, con 185,3 en este ejercicio; la de Lugo supera los 110 millones, y cierra la de Ourense con 90,9 millones en las que son este año las cuentas más elevadas de su historia. La proyección de dichos presupuestos para el mandato que ahora comienza eleva el gasto de las diputaciones gallegas por encima de los 2.500 millones de euros.

cuánto cobra un diputado

Hasta 80.000 euros. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, marcó este año el techo de las percepciones de las instituciones provinciales gallegas con 80.415 euros brutos anuales (5.660 por catorce pagas, más algún pequeño complemento) y le sigue el de A Coruña, Valentín González Formoso, con 74.412. Un diputado tipo gana en la Diputación coruñesa 65.500 euros, y entre 27.000 y 40.000 con dedicación parcial, según la provincia.