Formoso asegura que la decisión de Sánchez de adelantar las elecciones generales es una muestra de «fortaleza y valentía democrática»

Formoso durante un acto de campaña en A Coruña CESAR QUIAN

El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha asegurado este lunes que el adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio demuestra «fortaleza y valentía democrática». Así reaccionaba el líder de los socialistas gallegos a la convocatoria electoral que hacía esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

González Formoso ha definido como «valiente y acertada» la decisión de «facilitar que la ciudadanía se exprese en julio en el ámbito de unas elecciones estatales» tras los comicios municipales de este domingo en los que los socialistas sufrieron un retroceso en apoyo electoral.

Así las cosas, Formoso ha considerado que «la ciudadanía va a ser consciente y consecuente con los avances sociales que el PSOE alcanzó en esta legislatura», en el camino de la «recuperación de derechos en el ámbito económico, con la reforma laboral o garantizando el futuro de las pensiones». El líder de los socialistas gallegos ha señalado además que en España «no queremos otra vez en la presidencia del Gobierno a un presidente del PP que vuelva a instaurar copagos o que prohíba la regularización de las pensiones conforme al precio de la vida». Ha rechazado además un gobierno del PP «que vuelva atrás en derechos sociales tan europeos como el derecho al aborto o como cualquier otro de los avances que lidera el Gobierno de España en el ámbito europeo».

Frente a ello, ha reivindicado, «los avances liderados por el PSOE no pueden estar en riesgo en un momento en el que Europa anuncia la vuelta atrás a las reglas de ajuste fiscal», haciendo anuncios que auguran que «vienen curvas económicas».

Por último, el líder de los socialistas en Galicia ha avanzado que de cara a las próximas elecciones generales el PSOE «va a hacer mucha pedagogía y va a recuperar el vigor y la fuerza» que les da ser «la columna vertebral de la política desde hace muchos años».

Los resultados en Galicia

El análisis de los resultados de las municipales en Galicia por parte del PSdeG han llegado en una rueda de prensa en el Parlamento de Luis Álvarez. El portavoz socialista ha hecho «autocrítica», pero asegura que desde el partido no son partidarios de «flagelarse» ya que, según sus cuentas, con estos datos la presidencia de la Xunta sería socialista.

«Tampoco estamos en la UCI, no se trata de salir como ganadores porque no lo fuimos, pero no estamos en una situación de debacle», ha expuesto Álvarez, que admitía que los resultados «no son los que considerábamos que nos correspondían» por lo que habrá «que analizar cuáles son las causas».

Álvarez ha asegurado que «si los resultados de ayer correspondieran a las elecciones autonómicas, la Xunta tendría una presidente o presidenta socialista» y eso es «algo que el PP oculta».

El portavoz del PSdeG ha apelado a hacer una «lectura constructiva porque somos la segunda fuerza política, con más de mil concejales en toda Galicia» con los gobiernos de A Coruña, Vigo y Lugo.

Sobre las diputaciones provinciales, Álvarez ha asegurado que mantienen las de A Coruña y Lugo y que es un hecho a celebrar. En el caso de Pontevedra, esta tarde se confirmaba que el ente provincial queda en manos de PSOE y BNG.

De cara a los próximos movimientos en el partido, ante la disyuntiva del liderazgo entre Valentín González Formoso y José Ramón Gómez Besteiro ha dicho que el PSdeG cuenta con la suficiente «madurez y experiencia para a partir de este momento» y «ver cuál es el camino que se debe emprender para mejorar esos resultados».