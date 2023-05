El último mensaje de campaña del BNG: Pontón apela a aquellos que quieren el cambio «votasen o que votasen noutras ocasións»

Ana Pontón acompañó a Goretti Sanmartín en la última jornada de campaña en Santiago Lavandeira jr | EFE

El BNG ha elegido este viernes Santiago de Compostela, Pontevedra y A Coruña como los escenarios para el remate final de esta campaña del 28M. Sus mensajes: la concentración del voto de aquellos que quieren el cambio y un llamamiento a los electores más jóvenes.

Los nacionalistas han insistido en su primera parada en la capital de Galicia en pedir el voto de todos aquellos que quieren un cambio, «votasen o que votasen noutras ocasións». «Este 28M pídolle que sumen no BNG, que concentren na candidatura de Goretti o voto das persoas que queren máis para Santiago, unha urbe máis habitable, máis pensada para as persoas, máis verde, con máis cultura, feminismo e inclusión, con máis oportunidades. Somos a garantía de que imos abrir un tempo novo de ilusión e de esperanza e imos deixar atrás a apatía destes últimos anos. É o momento do BNG», recalcó Ana Pontón.

La portavoz nacional de la formación acompañaba esta mañana en Santiago a su candidata a la alcaldía Goretti Sanmartín lanzando el mensaje claro de que en Santiago «van a por todas». En un acto frente al Pazo de Raxoi, en plena Praza do Obradoiro, el BNG ha destacado que en la ciudad hay «cada vez máis ganas» de que el domingo se produzca «un resultado histórico».

Tanto Sanmartín como Pontón han pedido concentrar el voto que denominan «inconformista» en los nacionalistas, con el objetivo de «deixar atrás a apatía» de los últimos años en los gobiernos municipales. «É o momento de facer historia», subrayó la líder de la formación que ha llamado a que la «gran corrente de simpatía» con el BNG se traduzca en votos. Lo ha hecho apelando a los electores jóvenes «que queren vivir nesta cidade e facer realidade os seus soños en Compostela: a súa papeleta é a do BNG e imos estar coa xente moza para facer desta unha cidade na que poder vivir, sen ser expulsados e expulsadas; pedirlles que se mobilicen, que enchan as urnas de papeletas do Bloque porque precisamos a forza do seu voto para facer historia e construír un Santiago tamén para mocidade».

El Bloque Nacionalista Galego sumaba en Santiago 2 concejales en las elecciones del 2019 y le daba acceso al Gobierno al socialista Xosé Sánchez Bugallo.

Con Lores en Pontevedra

La segunda parada de esta intensa jornada para el BNG era en Pontevedra, uno de sus feudos históricos. Ana Pontón se daba cita con Miguel Anxo Fernández Lores delante de la casa consistorial y rodeados de integrantes de la candidatura de un líder que busca alcanzar su séptimo mandato.

El candidato a la reelección ha apelado al voto «dos que queren a Pontevedra por encima de intereses, afinidades, compadreos e siglas». Lores ha insistido en que «o BNG é garantía dun goberno que fixo o que prometeu» frente a alternativas que «anegaron a campaña de promesas incumplibles» que «sabotearon Pontevedra».

Miguel Anxo Fernández Lores, candidato do BNG en Pontevedra: «A xente de dereitas vótame por unha cuestión práctica: son máis felices así» Pablo Carballo

Con todo, Lores, que gobierna en la ciudad del Lérez con el apoyo del PSOE, ha advertido a los votantes que «nada, absolutamente nada está gañado». Un argumento al que se unía Ana Pontón, que también ha alertado con que «é moito o que está en xogo». «Todos os demais,e cando digo todos quero dicir todos, o que propón é frear e revertir este modelo centrado nas persoas», ha asegurado la líder nacionalista. Por eso, «para evitar o retroceso e a volta ao pasado», Pontón pidió el voto «masivo» para la candidatura que encabeza Lores y el «modelo municipal de éxito do BNG que transforma en positivo e mellora a vida das personas».

El BNG ha realizado su cierre de campaña en A Coruña pidiendo el voto para «construir unha Galicia grande dende os concellos». En un acto junto a Francisco Jorquera a vuelto a pedir el voto de los más jóvenes. «É momento de sumar no BNG todo o voto rebelde, inconformista, que quere un país máis xusto e con dereitos», subrayó Pontón.