Primeras elecciones postFeijoo: los partidos piden concentrar el voto y mover al indeciso

Preparativos para la jornada electoral de este domingo en A Coruña Marcos Míguez

La campaña de las municipales, la primera celebrada en Galicia desde el 2005 sin que Alberto Núñez Feijoo jugase un papel protagonista, concluyó ayer con llamadas de los partidos a concentrar el voto y a mover a los miles de electores indecisos.

No extrañan esos llamamientos a la vista de las encuestas que manejan los partidos. Las últimas se publicaron el lunes, antes de que entrase en vigor la prohibición recogida en la ley electoral de 1985, y advertían de pugna por al menos cuatro alcaldías, y la existencia de amplias bolsas de indecisos.

A estos últimos se dirigió el líder de los populares, Alfonso Rueda, cuando dijo en Ordes que «cando se consigue unir o voto que estivo disperso, pódense ter gobernos estables, con sentidiño e cunha maioría que permita facer moitas cousas». Otro tanto hizo Ana Pontón al plantear en A Coruña que «é o momento de sumar no BNG todo o voto rebelde, inconformista, que quere un país máis xusto e con máis dereitos». Y lo mismo hizo Valentín González Formoso, secretario general del PSdeG, cuando subrayó en Ferrol que «ninguén pode quedar na casa cando hai tanto en xogo».

El último mensaje de campaña del PP: Rueda apela al «voto útil» para constituir «mayorías potentes» La Voz

Los tres grandes partidos culminaron con esos llamamientos unas campañas que han ejecutado de forma distinta, pero una meta común: sumar poder municipal y conformar un escenario lo más favorable posible de cara a las autonómicas del 2024. De ahí que sus líderes en Galicia, sobre todo Ana Pontón en el BNG, hayan tenido mucho protagonismo. Aunque estuvo en todas las urbes y en numerosos concellos más pequeños —recorrió más de 4.500 kilómetros y protagonizó más de tres actos al día en campaña—, la presencia de Pontón ha sido más frecuente en Santiago. Ayer estuvo en el último mitin de su candidata, Goretti Sanmartín, y hoy está previsto que dedique parte de su jornada de reflexión a tomar café con ella.

El último mensaje de campaña del BNG: Pontón apela a aquellos que quieren el cambio «votasen o que votasen noutras ocasións» La Voz

El despliegue no es casual. Se advierte desgaste del PSOE compostelano, lo que abre la posibilidad de que el BNG crezca e intente gobernar. De ahí que ya en la primera semana, Pontón pidiese concentrar el voto en el Bloque como «única alternativa ao PP» y diese a los socialistas por amortizados. Aunque sin subir el tono de las críticas, porque en esa y otras ciudades ambos partidos están abocados a un pacto si el PP no llega a la mayoría absoluta. El abrazo del oso del Bloque no ha ido dirigido solo al PSOE, sino también a Compostela Aberta y el resto de las mareas. Esas formaciones, divididas por el conflicto entre la rama de Podemos de Pablo Iglesias y la de Yolanda Díaz —que hizo campaña en A Coruña y Santiago— han centrado su campaña en defender que son necesarias para hacer políticas de izquierda, y si mantienen su influencia, no es descartable que Santiago, A Coruña o Ferrol estrenen gobiernos tripartitos.

El último mensaje de campaña del PSOE: Formoso llama a la participación del voto progresista «cuando hay tanto en juego» La Voz

Rueda y Besteiro

El PSOE, que desde el 2019 gobierna tres de las cuatro diputaciones y cinco de las siete ciudades, se ha centrado en defender ese gran poder municipal, la base desde la que quiere ser alternativa al PP en el 2024. Los socialistas han contado con un amplio respaldo de ministros del Gobierno central: Margarita Robles (Defensa), Diana Morant (Ciencia), Raquel Sánchez (Transportes), José Luis Escrivá (Seguridad Social), Pilar Alegría (Educación) o Nadia Calviño (Economía), Miquel Iceta (Cultura); y también con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En campaña, el PSdeG mostró sin complejos la bicefalia que existe de facto en el partido. González Formoso y su predecesor en la secretaría general, José Ramón Gómez Besteiro, hoy delegado del Gobierno, compaginaron actos juntos y en solitario. Formoso, condicionado por ser candidato en As Pontes, asistió a más de 20 mítines y paseos y recorrió más de 3.500 kilómetros. Besteiro hizo campaña de candidato autonómico, aunque no lo sea oficialmente, con más de 50 actos y 4.500 kilómetros.

Nadie viajó más que Alfonso Rueda. En sus primeras elecciones como presidente del PPdeG, asistió a 71 actos y recorrió más de 8.000 kilómetros (suficientes para ir a Kiev a visitar a Zelenski y volver a Santiago). El despliegue de Rueda, que compaginó con la Xunta, persigue que el PPdeG recupere terreno urbano, ya que no gobierna ninguna de las siete ciudades, y solo una diputación. Un empujón en las municipales, la primera prueba que asume también la nueva dirección del partido en Galicia, afianzaría sus posibilidades autonómicas.

Además, los populares desplegaron en paralelo a su secretaria general, Paula Prado, y contaron con algunos apoyos de Madrid, como Borja Sémper. El expresidente Mariano Rajoy hizo campaña en Santiago y Pontevedra, mientras que Feijoo optó por Ferrol, Lugo y la ciudad del Lérez. La presencia del líder nacional del PP se limitó a un día, ya que se centró en las regiones que celebran autonómicas por su importancia para las generales de finales de este año, en las que se medirá a Pedro Sánchez.