Entre 100 y 200 euros por voto, y en algún caso droga, para deshacer un empate en Albudeite

EDU BOTELLAEUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Los miembros de la trama acusada de una presunta compra de votos en Albudeite ofrecían entre 100 y 200 euros, y en algún caso droga, a personas vulnerables de la población para tratar de inclinar a favor del PSOE una balanza electoral que hace cuatro años, en las municipales del 2019, se dirimió con 449 votos socialistas, 434 del PP y 119 de Ciudadanos, es decir, por 15 papeletas de diferencia entre los 2 partidos más votados. Pese a ganar las elecciones, el PSOE no pudo formar gobierno y el PP firmó un pacto con el partido naranja para mantener la alcaldía que ya ostentaba, aunque hasta entonces con mayoría absoluta, 4 años más.

Unas escuchas telefónicas a tres investigados por la Guardia Civil por un presunto delito de tráfico de droga, ordenados por la juez del juzgado de instrucción número 1 de Mula, partido judicial al que pertenece la pequeña población murciana de Albudeite (1.390 habitantes), llevaron a la detención de 13 personas y a la imputación de otras dos, entre ellos la cabeza de lista del PSOE a la alcaldía, Isabel de los Dolores Peñalver; su número 6, Lorena Navarro Rodríguez, así como su marido y sus dos hijos. Junto a estas cinco personas figura otro candidato del PSOE, Héctor Antonio Martínez, integrante de la candidatura a la Asamblea Regional de Murcia en el puesto 19 y responsable de formación en la ejecutiva regional del PSRM-PSOE.

Fuentes cercanas al caso han informado a Efe de que el marido, uno de los hijos de la candidata a alcaldesa y Lorena Navarro, integrante de la lista municipal socialista, eran los encargados de contactar con los vecinos para pedirles el voto, en tanto que el dirigente regional del PSOE también arrestado estaría al corriente del presunto fraude y no lo denunció.

PSOE, PP y La Voz de Albudeite son los tres partidos que concurren a las elecciones municipales y a la Asamblea Regional de Murcia en este domingo, para los que 1.124 y 1.155 electores (autonómicas y locales, respectivamente) están llamados a votar. Tras conocerse la detención de sus cargos, el PSOE de Murcia emitió un comunicado en el que aseguraba que no le «tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética» y que, de confirmarse que los hechos afectan a militantes, serán expulsados del partido y destituidos de todos los cargos que ocupen.

La candidata socialista sigue en la lista electoral

Un cartel de la candidata socialista a la alcaldía de Albudeite, Isabel Peñalver

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Albudeite, Isabel Peñalver, investigada en el marco de la operación, ya no podría ser retirada de la lista electoral, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En concreto, según establece el artículo 48 de la LOREG, las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto y «sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación», que no es el caso.

Según los plazos recogidos en el artículo 47 de la LOREG, este plazo de subsanación terminó el pasado 30 de abril, día de la proclamación de candidatos --27 días después de la convocatoria de las elecciones--, por lo que ya no sería posible modificar las listas, según un experto en Derecho consultado por Europa Press. «Cuando se trate de listas de candidatos, las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes», tal y como establece la ley.

En este sentido, el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha considerado que las noticias sobre la investigación judicial acerca de una presunta compra de votos en el municipio de Albudeite son «muy preocupantes», por lo que cree que son necesarias «respuestas» del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y de los socialistas de la Región de Murcia. «No han dado explicaciones, no hay ningún tipo de justificación y lo que estamos escuchando es muy preocupante», según López Miras, quien cree que «alguien debería dar la cara y debería asumir responsabilidades». «Estamos hablando de una representante del Partido Socialista que se presentaba o que se presenta a la Alcaldía de Albudeite y también de una persona que integraba la candidatura regional del Partido Socialista, que han sido detenidos por una presunta trama, según estamos leyendo, no sólo de compra de votos sino además de tráfico de drogas», según el candidato del PP.

Preguntada en Ferrol por los distintos casos de compra de votos para las próximas elecciones municipales del domingo, que entre otros han salpicado al PSOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que, «cuando se realizan comportamientos deleznables y delictivos, creo profundamente que la justicia va a exigir responsabilidades y los que lo hayan hecho, espero que paguen por ello». Además, pidió que «no se salpique al resto de las personas» y de los políticos que aspiran a ser elegidos. «España es una gran democracia y el domingo se van a celebrar unas elecciones perfectamente limpias», aseveró.