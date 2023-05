Formoso saca músculo en el feudo socialista de As Pontes en la recta final de campaña

Gómez Besteiro acompañó a González Formoso en el mitin que se celebró este jueves en As Pontes José Pardo

Si el mundo de los mítines gallegos tuviese un sambódromo, se llamaría Cine Alovi. Porque este emblemático espacio de As Pontes se quedó este jueves pequeño para el acto protagonizado por el candidato socialista Valentín González Formoso. El recinto se llenó con alrededor de medio millar de personas. Quedaron fuera simpatizantes, en una de las mayores citas electorales del PSdeG en esta campaña. Este partido tiene aquí uno de sus feudos, donde llega al 28M con doce concejales en una corporación de diecisiete. Y acompañado por José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en Galicia (y amigo de Formoso), el también regidor demostró que estos comicios sirven de aperitivo a las próximas: «Os socialistas temos unha bagaxe de garantir as pensións públicas e defender a sanidade».

Era un encuentro especial en esta villa de tradición minera. Formoso se despidió de dos concejales de su gobierno: Maite Méndez, de Facenda, y Vicente Roca, de Cultura. «Son dúas persoas moi queridas por min, pero ademais Vicente é o meu mellor amigo, e o padriño dun dos meus fillos», apuntaba emocionado Valentín. Con tres cargos en una sola persona (secretario xeral del PSdeG, presidente de la Deputación y alcalde pontés), Formoso vive inmerso en una campaña intensa. Admite que el acto de As Pontes «sempre é un dos máis grandes do PSdeG, na campaña é moi agardado o do Alovi».

«Este alcalde —dijo Besteiro— arremangouse e soubo ler o futuro das Pontes, para atraer novos proxectos industriais e xerar emprego na vila». Ante el inminente cierre de la central térmica, el concello estimuló nuevos proyectos como Prometal, Allied Steel o Delicias Coruña. Y el regidor recalcó: «Aquí xógase, en boa medida, o futuro da vila e o futuro da comarca», en alusión a buena parte del norte de Galicia: la Ferrolterra, Eume e Ortegal.

Otro reto de este concello pasa por la caída poblacional. Al bajar de 10.000 habitantes en estos comicios pasará de diecisiete a trece concejales. El candidato socialista destaca que esto no afectará al mantenimiento de la Deputación, «xa que iso vai por votos». Pero admite que quiere luchar «por manter a maioría absoluta, porque é importante ter estabilidade política suficiente para acometer todas as iniciativas».

González Formoso (As Pontes, 1971), que estuvo apoyado también por el director de Nova Galega de Danza, Jaime Pablo Díaz, opta a su quinto mandato consecutivo como alcalde. Para llamar al voto recalcó que «non nos podemos permitir un paso atrás nos avances sociais». Y avisó con que «non teñan que arrepentirse o luns despois das eleccións ou durante os seguintes catro anos cos pasos atrás de todo o que levamos conseguido en dereitos». Aseguró Formoso que «só cos votos socialistas non se cederá en ámbitos como a sanidade e non se volverá ao desgoberno e a corrupción».

Para garantizar el futuro de su pueblo ante ese cambio de rumbo energético, afirmó que tutelará «a incorporación de sectores estratéxicos novos na vila, coma o forestal, o do almacenamento enerxético ou o da xeración de combustibles sen emisións». Busca así dar «soporte industrial con proxectos que non só son importantes para As Pontes senón para todo o país». En ese sentido, Besteiro celebró a Formoso como «un alcalde que logo do peche anunciado da térmica, soubo ler o futuro das Pontes». Y animó a los indecisos «para que non se queden na casa nin voten coas tripas, que voten coa cabeza».