Vox incluye por error a Mariló Montero en un cartel electoral de un pueblo de Zaragoza

Mariló Montero fue presentadora de La mañana de La 1 RTVE

La presentadora Mariló Montero no ha fichado por Vox. El entuerto, ya resuelto, surgió cuando los carteles del partido de Abascal comenzaron a distribuirse en la localidad zaragozana de Épila. Vox usó por error la imagen de la comunicadora en lugar de una foto de su candidata Elena Ariño López, sexta en la lista que la formación política presenta de cara a las municipales del 28M y cuyo nombre figuraba bajo la fotografía en cuestión.

Según ha informado este martes el Diario.es, Ignacio López Giménez -cabeza de lista de la formación en el municipio, ha pedido perdón y lo achaca a un error de imprenta. «Algo pasó con el cartel. Ya los hemos retirado. Es que la candidata se parece», dijo.

Le deseo mucha suerte a Mariló Montero (a.k.a. Elena Ariño) que se presenta en la lista de Épila de Vox pic.twitter.com/1clkEYsqwQ — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) May 23, 2023

La presentadora ha reaccionado este martes al enterarse de que habían usado una foto suya en este cartel electoral en el programa de Cuatro «Todo es mentira», de Risto Mejide . «Yo no creo que me meta nunca en política ni que me quiera nadie en política» empezó diciendo Montero. «Me ha dado un infarto de miocardio, los insultos han empezado a venir otra vez a borbotones, hacia tiempo que no me insultaban y tengo los insultos fresquitos», ha explicado la presentadora y escritora sobre la polémica en redes que ha suscitado el cartel de este pueblo aragonés. «Yo creo que si te presentas por Vox arrasas Mariló, le ha dicho Antonio Castelo desde plató. «Yo creo que arrasaría más si me llama Pablo Iglesias para presentarme por Podemos», dijo entre risas Montero.