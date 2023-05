Zapatero pide en Lugo el voto para Lara Méndez: «Solo con ella esta ciudad puede seguir avanzando»

Zapatero en el mitin de Lara Méndez en Lugo REBECA FERNANDEZ Lara Méndez se dio un baño de masas en Lugo acompañada por José Luis Rodríguez Zapatero REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ REBECA FERNANDEZ

José Luis Rodríguez Zapatero llegó este lunes a Lugo con un objetivo claro: aportar su grano de arena para que Lara Méndez sea reelegida como alcaldesa de la ciudad. El expresidente del Gobierno de España entre los años 2004 y 2011 apoyó a la regidora en un acto celebrado en la Praza de Santa María, junto a la Catedral de Lugo. A su lado, figuras de la cúpula socialista gallega como José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno, Valentín González Formoso, secretario general gallego, o José Tomé, presidente de la Diputación. Y la reaparición de José López Orozco, exalcalde de Lugo, a quien no se le había visto hasta ahora en un mitin.

La afluencia de público fue una de las mayores vistas últimamente en un mitin socialista en la urbe amurallada. Las sillas colocadas para los presentes se quedaron cortas antes incluso de comenzar el mitin. No es habitual que una figura política del nivel de Rodríguez Zapatero visite Lugo.

Durante su largo discurso, el expresidente recordó anécdotas con Orozco y Besteiro, que lideraban el Ayuntamiento cuando él era mandatario. Pero sobre todo presumió de haber sido «el presidente que más obras realizó en la ciudad en toda la democracia».

De la actual alcaldesa, Lara Méndez, el líder socialista expuso que «tiene el orgullo de parecerse a su ciudad: amable, hospitalaria, culta, sensible...». «Solo con ella al mando puede la ciudad seguir avanzando en su segunda transformación», dijo, y añadió que, «con Lara Méndez al frente, Lugo será la ciudad más sostenible y ecológica que se pueda imaginar».

Orozco y Besteiro «sufrieron una persecución injusta, inmoral... y anónima»

Para Zapatero, este mitin tenía «una gran carga emocional». Sobre todo, según dijo, «por ver aquí sentados a dos grandes amigos, como son José López Orozco y José Ramón Gómez Besteiro». Dos hombres «honestos y trabajadores» que, según él, «sufrieron una persecución injusta, inmoral... y anónima», en una clara referencia a la denuncia que realizó Elena Candia en la Fiscalía y que señalaba a Besteiro, por entonces líder del PSdeG, como autor de concesiones fraudulentas en su etapa como presidente de la Diputación de Lugo.

«Es una vergüenza que ya pertenece a la historia de la infamia de esta ciudad. Eso es la antipolítica, lo que mina la confianza de los ciudadanos, y solo la usan los que saben que no tienen méritos para ganar», afirmó, en referencia al PP. «¡Yo jamás los denuncié ni los llevé a los tribunales! Y mira si había cosas que denunciar...», añadió.

«No van a ganar el día 28. Va a ganar Lara Méndez. Y no van a ganar ellos por la simple razón de que todo el mundo los conoce, porque todo el mundo sabe cómo son», sentenció el político.

Zapatero, que dijo sentir el «gran afecto de los lucenses» cada vez que venía a una ciudad «de la que no paraba de hablarme mi gran amigo Pepe Blanco», comentó, «y donde comí el mejor pulpo á feira de mi vida», bromeó.

No solo de Lugo habló Zapatero. El expresidente del Gobierno también quiso referirse a la situación política en España, usando muchas referencias a su mandato y criticando «las formas de hacer oposición» del PP. Incluso se atrevió a bromear con el expresidente de la Xunta. «Les voy a dar una noticia. No sé si es buena o mala: Feijoo va a volver», dijo Zapatero, añadiendo que «unos días se parece a Casado, cuando se excita e insulta al presidente Sánchez, y otras a Rajoy, cuando no se le entiende», aseguró.

Tampoco quiso esquivar el expresidente una de las polémicas más presentes en esta campaña. «El PP quiere el mal de España, porque eso significa que les va a ir bien a ellos en la oposición. Por eso sacan ahora a ETA y a Bildu. La usan ahora porque, cuando yo estaba acabando con ETA, como hice, ellos decían que estaba traicionando a las víctimas. Y no colaboraban con el Gobierno», afirmó en el mitin.

«Cada vez que iba a un funeral, las familias me decían "ojalá sea el último". Y llegó un día, en el que conseguimos que llegase el último. 12 años sin que nadie muera por violencia política gracias al Partido Socialista», sentenció el mandatario.

Quiso presumir también de la gestión del Gobierno de España actual, del cual destacó que «ha subido las pensiones, ha impulsado el ingreso mínimo vital, ha subido el salario mínimo y ha conseguido que haya más contratos indefinidos que nunca».

Zapatero se presentó en el acto un par de semanas después de que el actual presidente, Pedro Sánchez, tuviese que cancelar el acto que tenía previsto. Lugo recibió, de esta manera, la visita de un mandamás del PSOE, pero del anterior y no del actual.

Lara Méndez: «As directrices europeas empezan a sinalar cara un obxectivo sostible ao que nós levamos camiñando xa oito anos desde Lugo»

En lo que fue una exhibición de músculo del PSOE, Lara Méndez, la alcaldesa, no dejó pasar la oportunidad de pedir el voto a los lucenses «para facer un último esforzo e poder seguir levando a cabo a segunda transformación de Lugo».

La actual regidora presumió de orgullo socialista frente a Zapatero, «o presidente máis progresista que tivo este país». Entre sus logros, destacó «a lei de dependencia, da lei de estranxeiría, da fin de ETA... Agora temos que combater outra lacra a da violencia de xénero, algo que xa empezou a facer Zapatero», añadió.

Presumió de proyectos «sostibles», en un momento «no que as directrices europeas empezan a sinalar cara un obxectivo ao que nós levamos camiñando xa oito anos desde Lugo».

Recuerdo a Elena Candia: «O que máis fixo dano a Lugo foron, precisamente, as malas persoas e os seus anónimos»

No quiso Méndez dejar ninguna crítica hacia la oposición en el tintero y, al igual que Zapatero, se acordó de Elena Candia. «Hai que conformar os gobernos da boa xente, desa que pon por enriba de todo as necesidades das persoas. E vemos como é a alternativa. O que máis fixo dano a Lugo foron, precisamente, as malas persoas e os seus anónimos. E xa sabedes de quen estou falando. Non só se lle fixo dano a Xosé Ramón, senón a toda a cidade. Estamos cansos de anónimos e de malas praxes, desas que só utilizan as malas persoas».

La alcaldesa, que aspira a la reelección, recordó como el PP «paralizou no 2011 o proxecto da intermodal de Lugo, que daquela nos convertía en pioneiros en Galicia, pero que cando entraron no Goberno nos relegaron ao vagón de cola».

Finalmente, Méndez pidió «esforzo e non fiarse polo que xa conseguimos», afirmando que «tamén seremos un goberno de propostas, que pedirá ás institucións superiores melloras nas infraestruturas e nas conexións da cidade».

Besteiro y Orozco, dos valores socialistas que alzan a Méndez

Las otras dos intervenciones de la tarde estuvieron a cargo del delegado del Gobierno, Xosé Ramón Besteiro, y del exalcalde de Lugo, José López Orozco, dos históricas figuras socialistas y lucenses. El primero de ellos, que abrió el acto, afirmó que Lara Méndez, «alcaldesa hoxe e a partir do próximo domingo», «seguirá liderando a segunda transformación de Lugo catro anos máis».

Confesó sentirse emocionado al «ver a tanta xente que había anos que non vía» en el mitin, y recordó que, de la mano de Zapatero, «fomos líderes europeos en dereitos sociais, igual que con Lara Méndez».

Para terminar, el delegado del Gobierno afirmó que la alcaldesa «encarna o proxecto que fará seguir avanzando a Lugo» a partir de las próximas elecciones. Aun así, pidió cautela: «Non nos durmamos hoxe, non vaiamos ter pesadelos o luns».

«Zapatero invertiu 2.000 millóns de euros en Lugo, algo que ninguén máis fixo»

Orozco, por su parte, recordó el día en el que Rodríguez Zapatero le dijo «unha frase que me quedou cravada: "El talante forma parte del proyecto". Esa é a mentalidade socialista». Afirmó que, durante sus siete años de gobierno, «invertiu 2.000 millóns de euros en Lugo, algo que ninguén máis fixo».

Finalmente, pidió el voto para Lara Méndez, «unha alcaldesa de talante e á que nunca oíron levantar a voz», ya que Lugo «necesita a unha persoa que entenda as necesidades da cidade».

De esta forma, el PSdeG cerró el que puede ser su último gran acto en Lugo de cara a unas elecciones en las que Elena Candia y Lara Méndez pelean por cada voto, ya que las encuestas no podrían estar más ajustadas.