Sánchez trata de encarrilar la campaña anunciando 580 millones para sanidad

Rober Solsona | EUROPAPRESS

Tras casi dos semanas copadas por la polémica de las listas de Bildu —con 44 exmiembros de ETA— y las críticas vertidas por la oposición, Pedro Sánchez trató este sábado de dar un nuevo impulso a la campaña electoral del PSOE con el anuncio de la que es, resalta el líder socialista, «la mayor inversión en atención primaria de la historia», 580 millones de euros que aprobará el martes del Consejo de Ministros.

Sánchez, que participó en un acto en Valencia junto a los líderes regionales del partido, resaltó la necesidad de defender la universalidad pública de la sanidad, señalando que el peor enemigo en este frente son «los recortes que se infringieron en la anterior crisis económica». En ese punto mencionó, una vez más, la gestión que llevó a cabo el Partido Popular de Mariano Rajoy. «Uno de los pilares que más se debilitaron como consecuencia de esa respuesta neoliberal fue precisamente la atención primaria».

Sánchez explicó que las comunidades autónomas deberán destinar esos 580 millones de euros para modernizar y mejorar los más de 13.000 centros que ya existen y financiar con esta partida nuevas salas de fisioterapia, radiodiagnóstico y urgencias para evitar esperas, saturación o desplazamientos innecesarios.

La sanidad ha sido el tema central al que se ciñó el presidente del Ejecutivo durante su intervención , resaltando los «logros» que, sostiene Sánchez, su Ejecutivo ha llevado a cabo —el líder del PSOE ha mencionado la universalidad del Sistema Nacional de Salud o la eliminación del copago farmacéutico—. Razón por la cual también aludió a la crisis del covid-19 iniciada en el 2020. «Países como Alemania estaban mucho más preparados que nosotros y tenían muchas más camas uci», resaltó.

El líder socialista reactiva así los anuncios en campaña después de que PP y Vox hayan aprovechado la polémica suscitada con las listas de Bildu para criticar los pactos que Sánchez ha alcanzado en la actual legislatura con la formación aberzale en algunas de las leyes más importantes.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, que este domingo estará en Valencia, aseguró en un mitin en Sevilla que el jefe del Ejecutivo ya no tiene límites y demuestra una «hipocresía indignante» cuando para «justificar» sus pactos con EH Bildu, «culpa al PP por su lucha antiterrorista y, sobre todo, por la lucha antiterrorista impecable de José María Aznar». «No le importa perder en todas las capitales andaluzas, solo le importa ganar en Sevilla», dijo Feijoo de Sánchez, quien, a su juicio, ya ha asumido la «derrota» en las elecciones. «Ya se conforma con ganar en un par de sitios, uno de ellos es Sevilla», apuntó. «Pues hay que darle un gran disgusto ganando en Sevilla», añadió.

En su intervención ante unas 2.000 personas en Sevilla, el primero en Andalucía en la campaña, Feijoo se centró en denunciar las «mentiras» de Sánchez con la canción «Vamos a contar mentiras, tralará»: «No gobernaré con Podemos, tralará; no cederé al independentismo, tralará; con Bildu no vamos a pactar, tralará; no habrá rebajas por la ley del ‘solo sí es sí', tralará, o no habrá indultos a los independentistas, tralará».

Rajoy culpa al Gobierno de la enorme «polarización» de los españoles

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez está generando «división y polarización» entre españoles, «la mayor que existe en España desde que pasamos la Transición».

Así lo aseguró en el mitin que el PP celebró ayer en Alcalá de Henares (Madrid), según recoge Europa Press. Rajoy afirmó que el «Gobierno Frankenstein» ha traído consecuencias como «el traspaso de prisiones al País Vasco, trato condescendiente a los presos de ETA, tanto que los meten en las listas, la supresión del delito de sedición, la rebaja para la malversación, para saltarse una sentencia del Tribunal Supremo, revisión de la historia, otra vez Franco, Queipo de Llano, Primo de Rivera, puesta en cuestión de la Transición y de la Constitución que le dio a España los cuarenta y tantos mejores años de su historia, leyes ridículas, transexuales, el bienestar animal, el ‘sí es sí'».

Y resaltó dos consecuencias «muy preocupantes», como, según él, son la división y polarización que ha generado el Gobierno entre los españoles. «Pero, ¿cómo pretende alguien que se pueda llegar a un entendimiento con un Gobierno del que forma parte gente que no quiere estar en España, gente que es el brazo político de una organización terrorista», ahondó.