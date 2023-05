Rueda pide a los desencantados con Sánchez que castiguen al PSOE en los comicios locales

Rueda abraza al candidato del PP en A Estrada, José López Campos

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, se dio este sábado en A Estrada un buen baño de masas. Más de 1.200 personas abarrotaron el pabellón Coto Ferreiro en un encuentro de gran formato que Rueda calificó de «mitinazo». «Estou seguro de que é o máis grande que está facendo hoxe calquera partido en Galicia», proclamó satisfecho.

El presidente aprovechó la ocasión para invitar a reflexionar a todos los electores indecisos y se dirigió especialmente a los que, sin ser del PP, no comulgan tampoco con las políticas de Pedro Sánchez. Rueda acusó al presidente estatal de estar lanzando una batería de falsas promesas para tratar de activar el voto socialista donde más se necesita. «Parece que empezou a gobernar hai dez días, que son os días que levamos de campaña», dijo calificando sus promesas como «unha lotería en funcion das enquisas, do que ve que pode darlle algun votiño máis».

Rueda aseguró que tras la «boa fe» que puedan tener los candidatos socialistas a las municipales planea la sombra de Sánchez. «Hai alguén detrás que non ten esa boa fe, que necesita eses votos máis ca eles e que o día 28 vainos contar para dicir que son votos para el, antes incluso que para os seus candidatos», dijo Rueda. «Quen pense que cinco anos de ‘sanchismo’ en España chegaron de sobra; quen pense que non se lle vai pasar pola cabeza cando cheguen as próximas eleccións xerais votar a Pedro Sánchez, neste momento, síntoo moito, pero non pode votar a ningún candidato socialista, porque ten detrás a Pedro Sánchez esperando eses votos», dijo tajante.

El presidente del PP, recogiendo el testigo de Feijoo, acusó también a PSOE y BNG de apoyar a Bildu. «O BNG quere os votos dos concellos para implantar un novo modelo en Galicia. De que? De Galicia independente? De Galicia que nega as institucións? Que se quere separar do resto do país?», se preguntó. «Feijoo dixo unha verdade coma unha casa e por iso lles molesta tanto», aseguró volviendo al mantra de que «eses de Bildu dos que ahora renegan son os que están sostendo a Pedro Sánchez na Moncloa e os que veñen aquí co Bloque a celebrar as súas festas». «Eses de Bildu que presentan en tantos concellos do País Vasco a asasinos e condenados por terrorismo son amigos do socialismo e do Bloque», subrayó.

Rueda arropó al candidato popular de A Estrada, José López, en su campaña 4x4 en busca de la cuarta mayoría absoluta. No solo se refirió a él como referente gallego de lo que debe ser un buen alcalde, sino que se declaró amigo personal y subrayó la importancia de la buena sintonía entre las distintas administraciones. Para redondear el mitin, Rueda acabó adquiriendo públicamente el compromiso de licitar en el 2024 el segundo tramo de la ampliación de la autovía Santiago-A Estrada (AG-59).

Agenda apretada para el presidente de la Xunta. Rueda comenzaba el día en O Valadouro y lo terminaba en Narón, pasando por tres provincias. Este domingo llegará a acumular ocho actos.