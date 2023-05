Xulio Ferreiro critica a Yolanda Díaz por apoyar a Unidas Podemos en A Coruña: «Non debería tomar partido»

EDUARDO PEREZ

El exalcalde de A Coruña Xulio Ferreiro, que cierra la lista de la Marea Atlántica a las elecciones municipales del 28 de mayo, criticó este viernes en Radio Coruña a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por tomar partido por la candidatura de Por Coruña, la coalición formada por Podemos, Esquerda Unida, Alianza Verde e independientes, que lidera el exconcejal de la Marea José Manuel Sande.

Díaz participó este jueves en un acto de campaña de Por Coruña, candidatura que cierra su padre, el histórico sindicalista Suso Díaz, y que concurre a los comicios contra la lista de la Marea Atlántica, que lidera Xan Xove.

O veto de Esquerda Unida á presenza de Jorge Suárez impide a foto dos tres exalcaldes das mareas na Coruña X. Gago

Después de que la vicepresidenta mostrase su apoyo a Sande, Xulio Ferreiro lamentó que «o que non debería ter feito é tomar partido alí onde hai división» y dedujo que, de esta forma, la líder de Sumar está dejando a una parte de la izquierda fuera de su nueva formación. «Estás excluíndo a uns dese proxecto, Sumar», resaltó. «Creo que estás mandando unha mensaxe de que a unidade non é sempre igual e unha contradición con esa mensaxe a nivel estatal», sostuvo el exregidor, que insistió en que apoyar a unos y no a otros «tamén é unha contradición».