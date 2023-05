Ecuador de campaña en Galicia: el PP logra subir en 6 urbes, el PSOE en 2 y el BNG en 4

La campaña de las elecciones municipales llega exactamente a su punto medio. Las urnas siguen vacías, pero las tendencias que determinan las respuestas de la ciudadanía anticipan movimientos a poco más de una semana para que abran los colegios electorales. La encuesta diaria de Sondaxe para La Voz de Galicia señala que la tendencia en el escenario urbano es creciente para el PP, formación que parte de no contar con ninguna de sus alcaldías. Con respecto a la primera encuesta de hace una semana, está ahora aumentando en estimación de voto en todas las ciudades, salvo en Vigo, donde está estancado. Tomando ese mismo parámetro de la estimación de voto —resultado de la respuesta directa del encuestado, más la interpretación del resto de respuestas de quienes ocultan el sentido de su voto o señalan no tenerlo aún decidido—, el PSOE solo crece en Ourense y Pontevedra. Y el BNG recaba más apoyos en Vigo, Ourense, Lugo y A Coruña. Pero las mareas locales les rebasarían en Santiago y Ferrol, algo que no estaba pasando al empezar el estudio diario.

Estas son las tendencias en las ciudades, partido a partido.

PP

Tres alcaldías a la vista. Tras un mandato urbano en blanco, y otro anterior en el que solo dirigió Ourense, el PP aparece en disposición de hacerse con tres alcaldías: Ferrol por mayoría absoluta y con margen de dos concejales; Lugo, con un pacto con la edil que la encuesta le asigna a Ciudadanos, y Ourense, si el PSOE acepta que no haya pacto con Jácome y así que gobierne la lista más votada. Las respuestas dadas señalan que el mayor crecimiento porcentual tras siete días de encuesta se estaría produciendo para los populares en A Coruña, con un aumento del 4,5 puntos, insuficiente para que Miguel Lorenzo pueda pensar hoy en gobernar frente a Inés Rey. Ferrol es la segunda plaza de más nuevas adhesiones (4,3 puntos al alza), como también rebasa los cuatro puntos de subida en Ourense, donde sería primera fuerza en votos y concejales (10). La subida otorgada en Pontevedra es de 3,1 puntos; de 2,3 en Santiago, y de 1 en Lugo. Solo en Vigo, el PP no logra despegar respecto al arranque de campaña, aunque recupera décimas en los últimos cuatro días.

Respecto al número de concejales, el PPdeG pasaría de los 59 que tiene ahora en las corporaciones urbanas a 72. Son cinco más que en el arranque de la encuesta diaria de Sondaxe.

PSOE

Caída notable en Santiago, subida en Ourense. La encuesta de hoy marca un nuevo suelo para Sánchez Bugallo, que ya pierde 4,3 puntos desde el primer día. La gama de alianzas que se abren a su izquierda le permitiría, sin embargo, retener la alcaldía con el mismo número de concejales que tiene ahora. Ferrol sería el segundo escenario más adverso para los socialistas: 3,1 puntos se deja Ángel Mato, que perdería la alcaldía. Otro retroceso de 1,4 puntos se da en Lugo y le dificulta la continuidad a Lara Méndez. En Vigo, Abel Caballero tiene 0,8 puntos menos de apoyo que en su arranque, pero sigue en un nivel inalcanzable para el resto: 64,9 % de apoyos. Supondría, en todo caso, bajar un concejal y quedarse en 19, cinco por encima de la mayoría absoluta. Por último, en A Coruña Inés Rey pierde lo cosechado en la semana y vuelve al punto de partida con el 32 % de los votos estimados, que le darían un concejal más que en la actual corporación, pero uno menos de los que llegó a tener a comienzos de semana. En estos días hasta llegar al ecuador de la campaña, los socialistas pierden un acta en Lugo, otra en Ferrol y tres en Santiago, y resiste en Ourense. Allí su candidato sube 4 puntos esta semana.

BNG

Crecimiento detenido. Santiago, la gran apuesta de la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, es hoy la ciudad en la que los nacionalistas tienen una tendencia más adversa. Goretti Sanmartín ha perdido cuatro puntos en estimación de voto en estas jornadas y se sitúa muy lejos de disputar la alcaldía. Es más, ha cedido la tercera posición en estimación de voto. Le supera ahora Compostela Aberta, marca que agrupa a otra parte del nacionalismo gallego con Anova, surgida del propio BNG. En Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores también retrocede al final de la semana, en su caso 1,6 puntos, como le ocurre en Ferrol a Iván Rivas (-0,9). Los apoyos al Bloque medran en Vigo (2,3 puntos), Lugo (2) y Ourense (0,9), y se estancan en A Coruña. Desde el comienzo de la encuesta ha perdido un edil en Pontevedra y otro en Santiago.

mareas

Vencen al BNG en Santiago y Ferrol. El pulso de Compostela entre María Rozas y Sanmartín se estaría inclinando ahora en favor de la primera, como en Ferrol el exalcalde Jorge Suárez supera desde hace tres días a su adversario nacionalista. La Marea de Vigo retorna a la corporación en la nueva entrega de hoy.

democracia ourensana

La factura de los escándalos. La formación que lidera Gonzalo Pérez Jácome empieza a registrar desgaste y lleva varios días a la baja mientras se van conociendo irregularidades. Pierde casi cinco puntos porcentuales en estimación de voto que le costarían la alcaldía. Baja dos concejales respecto al arranque del trabajo demoscópico.