Yolanda Díaz irrumpe en las municipales para apoyar a Compostela Aberta y Por Coruña, los partidos próximos a Sumar

Yolanda Díaz cuchichea con Borja Semper en presencia de los candidatos del PP y Compostela Aberta a la alcaldía de Santiago, Borja Verea y María Rozas XOAN A. SOLER Bugallo y Yolanda Díaz XOAN A. SOLER Ana Pontón, líder del BNG, con la candidata de su partido en Santiago, Goretti Sanmartín, tomando una taza de vino en una carpa Paco Rodríguez Valentín González Formoso, líder del PSdeG y presidente de la Diputación de A Coruña, saluda en presencia de Ana Pontón a Goretti Sanmartín, candidata del BNG en Santiago, que fue vicepresidenta con él en el organismo provincial Paco Rodríguez Ana Pontón, portavoz del BNG, y la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en una de las casetas de la Alameda de Santiago Xoán A. Soler Valentín González Formoso, líder del PSdeG, y Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago y aspirante a la reelección, en la Alameda de Compostela Xoán A. Soler El alcalde de Santiago y aspirante a la reelección por el PSdeG, Xosé Sánchez Bugallo, saluda a Borja Semper y a Borja Verea cuando realizaban una entrevista Paco Rodríguez Borja Verea, candidato del PP en Santiago, saluda al líder del PSdeG, Valentín González Formoso Paco Rodríguez El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el candidato de su partido a la alcaldía, Borja Verea, en los puestos de pulpo de la Alameda de Santiago Borja Semper, portavoz del comité de campaña del PP, con Borja Verea, candidato popular en Santiago Paco Rodríguez Borja Verea y Borja Semper, del PP, con unos pulpos en la Ascensión Paco Rodríguez Yolanda Díaz con Borja Semper y Borja Verea. El ambiente fue muy distendido en la Alameda compostelana Xoán A. Soler Yolanda Díaz y María Rozas, candidata de Compostela Aberta (que incluye a Podemos, Sumar y a Izquierda Unida), con las icónicas Marías de la Alameda de Santiago Xoán A. Soler Yolanda Díaz y María Rozas, candidata de Compostela Abierta a la alcaldía de Santiago Xoán A. Soler Xosé Sánchez Bugallo con Yolanda Díaz en Santiago Xoán A. Soler Xosé Sánchez Bugallo y Valentín González Formoso, en la Alameda de Santiago con la icónica noria de la Ascensión al fondo Paco Rodríguez El desfile de políticos por las fiestas populares de Santiago coincidió con el de los Cabezudos. En la imagen, a la izquierda, Borja Semper, Borja Verea y Paula Prado, del PP Xoán A. Soler Mesa reservada para el PP en una de las casetas de la Alameda de Santiago por las fiestas de la Ascensión Paco Rodríguez Otra imagen de la carpa en la que estaban los candidatos del BNG Paco Rodríguez

Yolanda Díaz irrumpió hoy jueves en la campaña de las municipales gallegas con un paseo por el Santiago de las fiestas de la Ascensión: atracciones de feria, cabezudos, pulpo y políticos de todos los colores y sabores. El objetivo de la vicepresidenta y líder de Sumar era apoyar a Compostela Aberta, que afronta sus primeras municipales sin Martiño Noriega al frente. Esta tarde centrará su esfuerzo en Por Coruña, la candidatura que encabeza el exsenador y exconcejal de Marea Atlántica José Manuel Sande en la ciudad herculina. Ambas formaciones han mostrado su afinidad por Sumar.

En A Coruña se advirtió el martes la crisis de la izquierda rupturista, cuando el exregidor y líder de Ferrol en Común, Jorge Suárez, renunció a acudir a un mitin de la Marea Atlántica con los exalcaldes de Santiago y A Coruña, Noriega y Xulio Ferreiro, para no incomodar a la candidatura de José Manuel Sande y a Izquierda Unida que, tras años aliados hoy compiten contra el partido que lideró Ferreiro.

O veto de Esquerda Unida á presenza de Jorge Suárez impide a foto dos tres exalcaldes das mareas na Coruña X. Gago

Esa ruptura se tradujo hoy en la ausencia de representantes de Marea Atlántica en las carpas donde se come el pulpo de la Ascensión, cuando el año pasado los tres exregidores se fotografiaron juntos.

La presencia de Díaz causó expectación en ese espacio político, que hace ocho años dio un vuelco a las municipales gracias en parte al impacto que tuvo un multitudinario mitin del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el palacio de congresos Palexco de A Coruña. Pero hoy no está previsto mítines, sino dos paseos de la vicepresidenta, que una vez más no recalará en Ferrol, la ciudad en la que arrancó su carrera política como concejala de Esquerda Unida.

En Santiago, acompañada de la candidata de Compostela Aberta, Yolanda Díaz hizo un «llamamiento» a concentrar el voto progresista en esa formación. Su candidata a la alcaldía, María Rozas, describió como «un pracer» contar con la vicepresidenta como compañera de campaña y subrayó que su partido es el único que garantiza «un cambio de rumbo».

Durante su ascenso a la carballeira de Santa Susana, donde se come el pulpo, la vicepresidenta se paró a hacer selfis, fotos y vídeos, y a repartir lo que un alcalde coruñés describió en su día como «lo más importante que puede dar un político en campaña: abrazos, muchos abrazos». «É a baixiña rubia», dijo la líder de un grupo de señoras mayores que la esperaban en línea para tirarle fotos con el móvil. En la subida hubo varios «guapa», un «¡vamos Yoli!», que le gritó un espontáneo desconocido, y también un «estades machacando aos traballadores» de otro transeúnte. Fue la excepción entre quienes la reconocieron.

Antes de subir por la Alameda hacia la carballeira y el pulpo, en Porta Faxeira, hubo atasco de políticos, al coincidir la comitiva de Díaz con las del PP y el PSOE. Los socialistas, encabezados por su cabeza de lista Xosé Sánchez Bugallo, escoltado por el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y su número dos, José Manuel Lage. Los populares, con su candidato, Borja Verea, reforzado desde Madrid por Borja Sémper y por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. No estuvo Alfonso Rueda, que ya pasó por la feria el miércoles de noche.

El BNG evitó el embotellamiento. Su candidata, Goretti Sanmartín, acompañada por la portavoz nacional, Ana Pontón, ya habían pasado por Porta Faxeira cuando los demás partidos no habían llegado. Sanmartín dijo estar «moi satisfeita» por la marcha de la campaña, mientras que Pontón vaticinó que en Santiago va a haber «cambio» y este solo pasa por el BNG o el PP, cuyo último gobierno en la ciudad describió como «letal», por lo que insistió en que el voto de progreso debe concentrarse en el Bloque.

Entre los demás partidos sí hubo roce. «Nin que fora Kim Bassinger», dijo un miembro de la comitiva socialista cuando Díaz llegó rodeada de fotógrafos. Fiel a ese espíritu de abrazar mucho, la vicepresidenta hizo lo propio primero con Lage y después con Sánchez Bugallo. Unos minutos antes el candidato socialista apelaba a los ciudadanos recordando que Santiago es la urbe «con menos paro» y en la que hay «maís investigación» científica, de ahí que a su juicio esté mejor preparada para afrontar el futuro, y pidió el voto porque «queda moito por facer». Formoso apeló al bagaje del regidor, a quien atribuyó la construcción de distintos servicios e infraestructuras públicas, o que la ciudad vaya a acoger una cumbre de ministros de Economía de la UE. También recordó el último gobierno santiagués del PP, que dejó una «corporación imputada, dimitida» y a la ciudad «sometida a una presión política indignante».

Luego le tocó el turno de abrazos a Sémper y Verea. Los populares también evitaron el atasco madrugando. Atendieron a la prensa a primera hora en la praza de Praterías, desde donde dieron un paseo por el centro de Santiago. Semper dio ánimos a su tocayo dando por seguro que será el próximo alcalde. Por su parte, Verea se mostró «moi contento» de la evolución de las encuestas que «están confirmando xa que imos a gañar as eleccións con moita claridade. O cambio xa é imparable en Santiago» porque la gente «está dicindo claramente que quere que eu sexa alcalde o se alcalde (…) quere un goberno de futuro que leve a compostela ao século XXI e non quere é un candidato do pasado, sem ambición, sen ideas e agora en forma dun tripartito de perdedores».