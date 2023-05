Jácome convierte Ourense, la tercera ciudad de Galicia, en un foco de irregularidades

Jácome, en la rueda de prensa del miércoles, con el único papel que usó, sin dar más pruebas. MIGUEL VILLAR

La oposición ha señalado en los últimos días que el contenido de los audios del alcalde de Ourense, así como los gastos en comidas y viajes hechos públicos con doce meses de retraso, revelan que Gonzalo Pérez Jácome cree que el Ayuntamiento es un «cortijo de su propiedad». Y es que la información que se ha desvelado, más allá de poner sobre la mesa la posibilidad de que haya incurrido en varios delitos, confirma que el regidor de la tercera ciudad de Galicia ha perdido todo rastro de la institucionalidad que se le supone.

La rueda de prensa que el miércoles protagonizó Jácome en el salón de plenos fue solo un capítulo más de la extraña situación que vive la ciudad desde que hace cuatro años un pacto con Baltar le permitiera al líder de Democracia Ourensana convertirse en alcalde, siendo el tercer partido en las elecciones. En esa comparecencia aseguró que los audios difundidos por el diario local La Región están manipulados, sin aportar ninguna prueba. Pero no aclaró por qué habla de dinero negro o por qué se refiere a uno de sus asesores como «conseguidor». En cambio denigró a partidos políticos, a empresas y a medios de comunicación, acusándolos, basándose en hipótesis, de querer tumbar su gobierno.

El momento en el que resultó más evidente el nerviosismo de Jácome —y sus formas como alcalde, diametralmente opuestas a las de sus homólogos en otras ciudades gallegas— fue en la ronda de preguntas. No respondió a lo que se le preguntaba e intentó humillar a los periodistas que se dirigían a él. No es una estrategia nueva. Jácome utiliza el despacho de la Alcaldía, donde se instaló su propio piano, para grabar vídeos que emite en las redes sociales de su partido, Democracia Ourensana, censurando el trabajo de la prensa, como hace recurrentemente con La Voz de Galicia. Lo que hacía en la trastienda de su tienda de música cuando no estaba ni en la oposición, lo hace ahora en el despacho oficial que ocupa como representante de toda la ciudadanía.

Los insultos y las descalificaciones a sus oponentes no solo forman parte de una determinada forma de hacer política sino de una forma de ser. Algunos de sus seguidores le censuran por sus malos modos al contestarles en las redes sociales cuando están en desacuerdo con él. Su equipo de confianza se ha ido descomponiendo en los últimos meses de tal manera que se quedó con solo tres concejales de los seis que tenía. A uno de ellos, Telmo Ucha, ya no lleva ahora en la lista.

Aquel belén extravagante de la primera Navidad de Jácome como alcalde, que saltó hasta a las televisiones nacionales, ha quedado en anécdota. Pero lo cierto es que la imagen de la ciudad, con más de 100.000 habitantes, lleva cuatro años resintiéndose. Un juez lo absolvió por el enfrentamiento que tuvo con una sindicalista, porque no consideraba que fuera delito, pero la imagen del alcalde empujando a la mujer ya forma parte de su biografía política.

Extractos de los audios publicados «(Después de pedir a dos funcionarios que asuman la multa) Es un rollo electoral. O sea lo que no pueden hacer es que me pillen. Con eso pierdo votos» «Mira, estamos haciendo para la campaña. La ley te permite financiar un máximo de 50.000, nosotros con esa cantidad nos llega... Y... Oficial o B, ¿no?» «Y de momento son todo limosnas y entonces no me gusta andar con limosnas, que nos van a pillar con limosnas. Si metes el palo, mételo a lo grande» «Es verdad que el Fran (su asesor, al que se refiere como «conseguidor») pidió alguna pasta y que luego me la trajo para el partido, ¿vale? Pero también es verdad que él se quedo con alguna»

El PP sigue al resto de la oposición ante la Fiscalía y habla de una «organización criminal»

La Fiscalía de Ourense, tras recibir la denuncia del PSOE, abrió diligencias de investigación penal y pidió a los juzgados de instrucción que notifiquen si tienen alguna más por los mismos hechos. Si es así, un juez asumirá la investigación y determinará el tipo y el número de delitos. La otra opción es que lo haga el fiscal, si finalmente la investigación se abre por esa vía. La Fiscalía, por otro lado, está a la espera de recibir la denuncia del BNG —la presentó en Madrid el miércoles—, que seguiría los mismos pasos que la del PSOE. El PP presentó la suya ayer: «De todo lo que se ha conocido hasta la fecha se puede observar que estamos ante una organización criminal».

Baltar rechaza ahora cualquier pacto con el alcalde, mientras PSOE y BNG culpan al PP de llevarle al poder

El BNG, primer partido en acudir al juzgado de guardia el pasado sábado, ya ha decidido que seguirán adelante con la denuncia presentada contra Jácome por un delito de falsedad documental en relación a la multa de un coche de la alcaldía en Samil (Vigo) que el alcalde endosó a otra persona. «O BNG cre que pode haber responsabilidades penais e seguirá adiante», confirmó Luis Seara, su portavoz. «Democracia Ourensana é a marca blanca do Partido Popular», dijo Seara, que asegura que su formación lleva tiempo sospechando del regidor. «Xa no primeiro pleno dixen que Jácome viña a servirse, e dóeme ter acertado, porque é un drama o que estamos a vivir», afirmó.

«É normal que a sociedade teña dubidas de como se adxudicaron os contratos, porque agora está todo baixo sospeita», afirmó Seara, que también lanzó un mensaje a los votantes: «O 28 de maio a escolla estará entre os que enarbolamos a bandeira da rexeneración política e a decencia e aqueles que se agarran á corrupción».

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez, apeló a los ciudadanos en el inicio de la campaña para dejar de transitar «polo sendeiro da vergoña», en alusión a la situación del Concello. El secretario de organización de su partido, José Manuel Lage, reclamó a Alberto Núñez Feijoo, presidente nacional del PP y que apoyó el pacto con Jácome en el 2019, que dé explicaciones por la crisis abierta a raíz de los audios. «Ao noso xuízo, o que sucede en Ourense é esperpéntico. E ten responsables políticos», advirtió el número dos del PSdeG. Se refirió al presidente popular y ex titular de la Xunta como «responsable directo de que Jácome sexa alcalde». «Fixérono alcalde, apoiárono, déronlle acubillo, protexérono, formaron parte do seu Goberno durante 39 meses. Son responsables das prácticas espurias destes días», advirtió Lage. «O Feijoo que propuña que goberne a lista máis votada foi o mesmo que amparou a Jácome», continuó.

Aquello sucedió hace cuatro años sí, pero esta vez parece que no se podría volver a repetir el acuerdo, a tenor de lo expresado por el presidente del PP de Ourense. José Manuel Baltar calificó como «gravísima» la situación de Jácome y aludió a una serie de «conductas y actitudes absolutamente rechazables y que no tienen nada que ver con la gestión pública y política».

Baltar enfatizó que no está dispuesto a pactar con Jácome «en absoluto». «En esta campaña, el compromiso está claro y ya ha sido manifestado por el candidato de mi formación, el único alcalde que ha tenido Ourense con mayoría absoluta tres veces consecutivas, que es Manuel Cabezas: en ningún caso pactaríamos con Gonzalo Pérez Jácome».

Previamente, las declaraciones de Alfonso Rueda —presidente del PP gallego— tras la reunión del Consello de la Xunta ya apuntaban en la misma línea: «El candidato ya se manifestó clarísimamente respecto a la imposibilidad de ese apoyo».