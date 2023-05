El PSdeG acusa a Feijoo de «trilero» y le insta a dar explicaciones por la situación de Jácome en Ourense

Manuel Varela

O alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (1975), encargouse da ponencia do programa do PSdeG para os comicios locais xunto a rexidora de Betanzos, María Barral, e o actual ministro de Sanidade, José Miñones. O resultado é un documento con 120 liñas mestras para os máis de 300 candidatos socialistas para o 28M.

—Como traballaron estes meses para elaborar o programa?

—Non é froito duns meses, realmente son moitos anos. Decisións plasmadas neste documento se están poñendo en marcha xa por gobernos socialistas en moitos concellos. A maiores tivemos reunións con colectivos, con entidades de distintos sectores e con compañeiros con especialidades en diversas áreas. Despois, cada territorio deberá adaptar as súas liñas programáticas. Non son o mesmo as propostas nunha gran cidade que nun concello rural.