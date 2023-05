Ana Pontón acusa a Sánchez de «incumprir» las promesas con Galicia

ALBERTO LÓPEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha denunciado los «paus nas rodas» que han puesto, dijo, tanto PSOE como PP para la transferencia de la AP-9 a Galicia esta legislatura, tal y como acordó por unanimidad de las tres fuerzas políticas el Parlamento autonómico y se elevó al Congreso de los Diputados.

Tal y como informa Europa Press, la ponencia del Congreso para la tramitación de la transferencia de la autopista que vertebra Galicia se reunió este miércoles pero no fue posible, por la negativa del PSOE, cerrar un texto en esta fase parlamentaria para poder seguir su transcurso parlamentario.

Ante lo sucedido, y a preguntas de los medios este jueves en Santiago, la portavoz nacional del BNG ha hablado de «fraude ao conxunto dos galegos», ya que esta transferencia es uno de los compromisos con Galicia.

En este sentido, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusarle de «incumprir un acordo cos galegos, non co BNG», como se recogió en el pacto de investidura por el que el BNG apoyó al socialista para la Presidencia. Un rechazo que, acusó, tiene la «conivencia do PP».

Así las cosas, Pontón ha afirmado que el BNG seguirá «defendendo» una autopista AP-9 «galega e libre de peaxes».