Elecciones municipales: ¿Qué día empieza la campaña electoral y cuánto dura?

PACO RODRÍGUEZ

Falta ya muy poco para que las calles de todos los municipios de España y concellos gallegos se llenen de carteles con las caras de los candidatos, de eslóganes electorales, de coches con altavoces que invitan a votar al ritmo de la música de los partidos y de que los calendarios se llenen de mítines políticos.

El próximo domingo, 28 de mayo, se celebran las elecciones locales en todos los municipios de España, además de los comicios autonómicos en doce comunidades. Pero, ¿cuándo empieza realmente y cuánto dura la campaña electoral?

Tras la convocatoria de las elecciones, y ya presentadas las candidaturas —cuyo plazo límite era el 1 de mayo—, a las formaciones políticas todavía les quedan unos cuantos días para poder difundir propaganda electoral mediante carteles, publicidad en prensa, cuñas de radio o anuncios de televisión. Para poder hacerlo tienen que esperar al día que da comienzo la propia campaña electoral, que dura 15 días naturales.

En el caso de las elecciones de este 28M, dará comienzo exactamente el viernes, 12 de mayo, tan pronto como el reloj marque las 00:00 horas. Esa noche, una vez llegada esa hora, los candidatos llevarán a cabo la tradicional pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral.

Ahí comienzan quince jornadas en las que se concentran la mayoría de los actos de campaña, que podrán desarrollarse hasta las 00.00 horas del sábado, 27 de mayo.

Jornada de reflexión

Ese día, el sábado, 27 de mayo, se desarrolla la conocida como jornada de reflexión, inmediatamente anterior a la elección de los participantes, durante la cual la ley prohíbe terminantemente la difusión de propaganda electoral o la realización de actos de campaña. Es decir, los partidos políticos o sus representantes no podrán desarrollar ninguna actividad que vaya destinada «a la captación de sufragios».

La ley, sin embargo, no detalla qué es exactamente lo que considera propaganda, así que será la propia Junta Electoral Central la que determine, en cada caso particular, si se ha incumplido o no la norma. La infracción tiene consecuencias graves: «prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses».

Día de la votación

El domingo, 28 de mayo, se desarrollará la propia votación de los representantes. Las urnas se abrirán a las 9 de la mañana y se cerrarán a las 20 horas, momento en el que empezará el recuento de las papeletas.