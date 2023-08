EH Bildu se abre a apoyar la investidura de la socialista Chivite en Navarra

La portavoz de EH Bildu en Navarra, Laura Aznal Villar López | EFE

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha criticado la «guerra de cargos» entre el PSN y Geroa Bai en las negociaciones para conformar el próximo Gobierno foral y ha ofrecido la opción de dar su voto afirmativo a la investidura de la socialista María Chivite para «desbloquear» la situación, para lo cual ya ha anunciado una consulta a la militancia.

En una rueda de prensa en la sede de la coalición, Aznal ha criticado que «estamos asistiendo a una situación realmente preocupante, marcada por la guerra de cargos, de puestos y por una política de vetos condicionada por las derechas». Ha advertido que «esta en juego el futuro de la gente, de Navarra, y no estamos dispuestas a desoír lo que han dicho las urnas, que no es otra cosa que la sociedad navarra no quiere que gobierne la derecha y condicione las políticas públicas».

Al respecto, ha trasladado el compromiso de EH Bildu de que las derechas «no determinen el futuro de Navarra» y de «cumplir el mandato democrático para conformar mayorías progresistas alternativas». Por ello, ha llamado a «actuar con responsabilidad».

La coalición aberzale ha mostrado su disposición de «desbloquear» la negociación y de hacer «todo lo que esté en nuestra mano para que se cumpla este mandato democrático». Igualmente, se ha mostrado dispuesta a «valorar el desbloqueo» de la investidura de Chivite mediante el voto afirmativo de EH Bildu. En este sentido, ha anunciado una consulta a su militancia.

Preguntada por la posibilidad de que EH Bildu negocie una alternativa de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona que no esté liderada por Joseba Asiron, ha contestado que la coalición «está dispuesta a hablar de gobernabilidad en todas las instituciones» pero bajo la premisa de que «debe ser la fuerza progresista más votada la que lidere los gobiernos» de estas instituciones.