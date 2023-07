Pontón apela a concentrar en el BNG «o voto de país para mudar a discriminación de Galiza»

Pontón, en el centro, con la candidata del BNG por Pontevedra, Carme da Silva, a su izquierda.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apeló este viernes a concentrar en las siglas de su partido «o voto de país e, deste xeito, mudar a discriminación polo trato xusto a Galicia». «Que ninguén o dubide, o BNG está no seu mellor momento e imos a por todas para sentar no Congreso un grupo orgullosamente galego a favor do país», dijo durante un mitin en Cangas.

Acompañada de la número uno de los nacionalistas por Pontevedra, Carme da Silva, Pontón auguró que el BNG «volverá superar desta volta as enquisas para lograr unha representación forte no Congreso». En sus mítines, el Bloque ya no habla de lograr un grupo parlamentario propio, como tras la convocatoria de las elecciones generales; un grupo parlamentario supone alcanzar los 5 diputados, y ahora el Bloque tiene uno.

«Só o BNG ten as mans libres para defender os nosos intereses ante o Goberno do Estado, con orgullo e con determinación», dijo Pontón recordando que Galicia se juega «ter unha voz forte e potente que defenda os nosos intereses alí onde se toman as decisións que nos afectan directamente, xogámonos loitar contra a discriminación das forzas estais, que din unha cousa aquí e fan a contraria en Madrid».

La portavoz nacional del BNG censuró que las «forzas estatais, da man a man co lobby eléctrico, xa decidiron en Madrid que queren converter o noso litoral nun grande parque eólico, aínda que iso supoña cargarse o medio de vida de miles de familias». «Sería un golpe de morte para o noso sector pesqueiro e marisqueiro», pronosticó.