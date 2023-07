Yolanda Díaz lanza en A Coruña la campaña de Sumar al 23J contra «unha coalición de odio»

Germán Barreiros

Un bebé lloraba, dos perros se peleaban y un bañista medía sus pasos para salir del agua en el puerto de A Coruña mientras la música electrónica de ascensor que sonaba en la dársena de O Parrote bajaba para dar paso al himno generacional I Love it, de Icona Pop. Sobre el escenario aparecían, enérgicas, sonrientes y aplaudiendo, Yolanda Díaz junto a las candidatas gallegas Marta Lois y Verónica Barbero, acompañadas también por Manuel Lago, número dos en la provincia, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Había unas 200 personas frente a ellas. Algunas aprovechando el merchandising de Sumar, con gorra blanca y abanico que pronto tardaron en terminarse. Parejas que se hacían selfies, mayores en primeras filas. Otras paradas sobre sus bicicletas o deteniendo su paseo, sin contar que la vicepresidenta segunda del Gobierno había elegido A Coruña para arrancar sus primeras elecciones como candidata a la Moncloa. La vida seguía para muchos, para otros cambiaba hoy.

«Estou aquí porque para min na Coruña hai cousas importantes. Está o meu pai, pero tamén a miña filla. Os meus amigos. Esta é unha cidade ben fermosa que abre as portas ao mar», empezó Díaz, reivindicando que los gallegos «non teñen medo nunca a cruzar os océanos». Se hizo ahí con el primer aplauso, y pasó después a anunciar su primer compromiso en caso de llegar al Gobierno: un pacto contra la censura y la libertad artística que remitió ya al resto de candidatos al 23J. Apareció en el escenario la veterana actriz Marisa Paredes, expresidenta de la Academia del Cine, a quien la ministra definió como una «faciana da liberdade». La artista alertó sobre aquellos con «sensación de impunidad» que «les hace pensar que son dueños del país» y hacer «las mayores barbaridades con toda tranquilidad». No puso nombres, pero a los aludidos los señaló como «enemigos de la libertad». «No podemos permitirlo, no podemos permitirlo», repitió.

Por corrillos, entre la gente, se iba difundiendo el mensaje de que Yolanda Díaz volvería a intervenir, evitando la marcha de algunos. Pasaron las candidatas de A Coruña, Marta Lois, y Pontevedra, Verónica Barbero. También Ada Colau, que envió un «recuerdo muy afectuoso» al exalcalde coruñés Xulio Ferreiro -Díaz arropó en las municipales a la candidatura que se enfrentó a Marea Atlántica- y recordó el movimiento «municipalista de cambio» que iniciaron en el 2015.

Volverá a subir el salario mínimo

Regresó por fin Yolanda Díaz al micrófono, que al inicio de su discurso se acordó del médico y exsenador José García Buitrón, fallecido en septiembre del año pasado, y anunció así que pretende incorporar la salud bucodental y la óptica en la red pública sanitaria, además de crear una ley para regular los tiempos de espera en sanidad. Cargó contra el expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, preguntando retórica al público «que fixo por Galicia». Pero centró menos el tiro sobre el candidato popular que en otras ocasiones. Avisó, eso sí, de que enfrente existe «unha coalición de odio». Les definió como «ultras que pisotean os dereitos das mulleres, das persoas LGTBI e tamén dos traballadores do noso país». Descubrió también un «programa oculto» del PP, cuya intención, apuntó, es suprimir el impuesto a las grandes fortunas.

Pidió el voto a los indecisos, a movilizarse el 23J para «facer mellor este país». «Sei que hai xente que ten dúbidas, que ten medo e está indecisa. Pídovos que confiedes en nós», invitó Díaz, que avanzó que seguirá subiendo el salario mínimo interprofesional y reducirá la jornada laboral sin pérdida de salario. «Saiamos con ilusión e optimismo o 23 de xullo para dicir que imos seguir mellorando a vida da xente», animó la ferrolana, que terminó advirtiendo los «ventos de remontada» que percibe en los últimos días. «Soplade, soplade os ventos de remontada para dicir que gañaremos un país mellor, a favor da xente!», cerró la candidata de Sumar con música de Tanxugueiras.

Marta Lois: «Galicia Sumar ven para quedarse»

Minutos antes, Verónica Barbero repasó los logros de la ministra, en los que tuvo mucho que ver como directora general de Trabajo, «en tempo récord». Le siguió Marta Lois, que recalcó de nuevo el desempeño de Díaz en el Gobierno y se refirió a la propuesta de la herencia universal de 20.000 euros para los jóvenes de 18 años para que «poidan independizarse e iso non dependa da súa familia». La exconcejala de Compostela Aberta y presidenta de Sumar se comprometió a «recorrer o país recuncho a recuncho» y poner todo su esfuerzo en «sumar entre todos e todas». Dejó, para terminar, una «certeza»: que Sumar Galicia «ven para quedar, para facer país e transmitir esperanza e ilusión».

Le siguió después Colau, que recordó también los méritos de Yolanda Díaz, a quien dio «graciñas» en varias ocasiones, y denunció la «vergüenza» que sintió con Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso, por decir que la política gallega le da «más miedo» que Santiago Abascal. «No es admisible, y en política no todo vale. Sería bueno que, aunque tarde, el señor Rufián se disculpase», reclamó.