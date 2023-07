Pontón sitúa al BNG como «muro de contención» contra un PP «de ganchete coa extrema dereita»

PACO RODRÍGUEZ

Junto a los cuatro candidatos del BNG en las generales, Ana Pontón insistió en la «convicción» de que los nacionalistas contarán en el Congreso con un «grupo galego forte» a partir del 23J. «Imos ter representación en todas e cada unha das provincias; imos a por todas», proclamó durante un acto en el parque de Belvís, en Santiago, ciudad donde esta noche arrancará la campaña con la pegada de carteles. La portavoz nacional del Bloque se refirió a la macroencuesta del CIS, publicada el miércoles, que estima entre dos y tres diputados para su formación. Valoró con «moita precaución» el barómetro, si bien destaca que su partido «é unha forza política que vai á alza». «Temos opción de ter esa representación, só depende de que os galegos e galegas o próximo 23 de xullo votemos coa cabeza e o corazón en Galicia, que confiemos nas nosas propias forzas para facernos valer en Madrid», subrayó.

La líder del BNG se mostró convencida de «facer posible» lo que les dicen que no lo es. «Cambiemos o non polo si. Si a Galicia, si aos galegos e galegas, si a ter un grupo galego forte con deputados e deputadas pola Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra para facer valer este País ante o Estado», aseguró Pontón, que sitúa al BNG como el «muro de contención contra un PP ultra, de ganchete coa extrema dereita profundamente antigalega». La portavoz nacional advirtió de que no es momento de «votar por medo nin polo mal menor», sino que lo hagan con «ilusión, esperanza» y desde el «orgullo» de lo propio. «Saímos a por todas», recalcó.

El diputado Néstor Rego, candidato por A Coruña, añadió que los nacionalistas llegan a las elecciones «co traballo feito e os compromisos cumpridos», por lo que confía en que el Bloque haga historia «cun grupo galego forte que defenda unha Galiza con máis capacidade, máis próspera e con máis benestar». Habló también sobre el «valor dobre» del voto al BNG, al considerarlo una apuesta que garantiza «a defensa de Galiza e de políticas transformadoras e sociais e ponlle freo á dereita e á ultradereita».

La cabeza de lista por Ourense y parlamentaria autonómica, Noa Presas, apeló a «romper todas as enquisas», mientras que su compañero de escaño y candidato por Lugo, Daniel Castro, remarcó que el BNG está «forte» y con posibilidades de obtener representación en su provincia. En esta línea, Carme da Silva, que lidera la lista por Pontevedra, coincide en que la formación frentista va a «facer historia» con el primer grupo gallego del Congreso. Garantiza que la papeleta del Bloque es «sen tutelas» y «sen sumisións».