«Pedro, vaia paquete», la campaña viral de las juventudes del PSdeG

Con todos los ingredientes que piden las redes para hacerse viral, Xuventudes Socialistas piden el voto para Pedro Sánchez de manera «animada, divertida» y que «capte a atención» de los jóvenes de Galicia. Xurxo Doval, el secretario xeral de la organización juvenil del PSdeG acompañó a Valentín González Formoso en un acto en Santiago a escasas horas de que empiece oficialmente la campaña del 23J. Para salir del «retroceso» y la «aposta polo branco e negro», proponen combatir con ilusión, irreverencia y manejando el lenguaje de las redes sociales.

Así, han colgado un vídeo cuyo título deja poco lugar al misterio: «Pedro, vaia paquete». Lo acompaña una imagen del actual presidente del Gobierno prácticamente a tamaño real. En ese montaje, se superponen los mensajes «Vote for Pedro» y «paquete de medidas». «Ti non serás repartidor de Amazon? Porque menudo paquete... de medidas», dice Doval mientras mira con atención al presidente. Y a partir de ahí enumera las razones por las que, explica, es necesario votar a Pedro Sánchez: salario mínimo interprofesional, abono del tren, más de 2.000 viviendas públicas, leyes LGTBI, las más de 7.000 bolsas educativas, apoyo a la salud pública y mental... Todo esto, al ritmo de Bizcochito, de Rosalía.

«Vale máis Perro Sanxe por perro que por Perro Sanxe», termina el secretario xeral de las Xuventudes Socialistas. Y eso que el líder del Ejecutivo ha comentado en más de una ocasión que no es especialmente fan de este apodo.

Esta iniciativa pretende que los jóvenes se replanteen si quieren un Gobierno que mire hacia otro lado con este grupo de población o uno que apueste por ellos. Por eso, ha llamado a votar para «deixar esa dereita anacrónica» que, en palabras de Doval, que, dice, solo quiere de los jóvenes «unha mano de obra escrava e barata». Formoso, por su parte, apeló al voto útil de izquierdas: «Non choremos despois o que agora non estamos dispostos a loitar». «Temos que darlle a volta as enquisas», concluyó.

Xurxo Doval es hijo del primer médico que practicó un aborto legal en Galicia. Empezó su vida política activa en Esquerda Unida, pero lo dejó en el año 1997 cuando fracasó la coalición propuesta entre esa formación y los socialistas, encabezados entonces por Abel Caballero. Posteriormente fue las listas del BNG por un «ofrecemento persoal» de Anxo Quintana, aunque pidió ir en puestos finales. Respecto a la carrera política de su hijo, hace un par de años le dijo a La Voz: «Prefiro que estea no PSOE que por aí tirado sen facer nada ou de botellón».