«El trabajo está por hacer, aún no hemos echado a Sánchez», afirma Abascal

Santiago Abascal en los Informativo de Telecinco esta noche Telecinco

No habrá bloqueo institucional. Este es el mensaje que este martes intentó colocar el presidente de Vox, Santiago Abascal en sus comparecencias informativas. Lo hizo ya por la mañana en acto en El Debate y lo reiteró por la noche en la entrevista que mantuvo con Pedro Piqueras en Telecinco. Pero Abascal estableció límites y puso condiciones. Primero porque se mostró convencido de que el PP no logrará la mayoría suficiente para poder gobernar en solitario y necesitará a Vox. En segundo lugar, porque Alberto Núñez Feijoo no podrá hacerlo con los 150 diputados que se puso como objetivo mínimo para poder hacerlo en otra entrevista televisiva.

«Veo al señor Feijoo un poco despistado estos días y emitiendo decretos. A mí me preocupa que se anticipe el resultado porque es una falta de respeto a los electores», afirmó el líder de Vox. Abascal no quiso pronunciarse sobre el futuro ni responder si exigirá ser vicepresidente en un hipotético Ejecutivo del PP. «Nosotros vamos a tenderles la mano. Nuestra posición es más clara que la de los populares», señaló. «No hemos echado a Pedro Sánchez, el trabajo está por hacer», sostuvo.

Sobre el caso de las negociaciones para permitir un Ejecutivo en Murcia, Abascal reconoció que la situación en estos momentos es complicada. «Es imposible que nos abstengamos, y ahora el PP plantea el mismo escenario de hace cuatro años. Se nos plantea un trágala que no vamos a aceptar». Y de Murcia a Extremadura. «Nosotros no somos unos chantajistas en nuestros pactos, tenemos en cuenta nuestros resultados», señaló para justificar el acuerdo tras el cambio radical de postura de María Guardiola, quien dijo que nunca pactaría con Vox.

Abascal defendió a Carlos Flórez, candidato a presidir el parlamento valenciano y que fue apartado tras cumplir una condena por violencia machista. Luego pasó a criticar a Pedro Sánchez, al que calificó como «líder de la manada» por aprobar la ley del «solo sí es sí». «Hay doscientos violadores en la calle y eso me parece muy relevante».

El líder de Vox defendió que su partido no es xenófobo y que lucha por los derechos de las mujeres. Dijo que la bandera LGTBI es ideológica, «la que representa a los homosexuales que conozco es la española», sostuvo. Por último se mostró partidario de ilegalizar Bildu porque es «una fuerza heredera del terrorismo».