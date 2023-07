Juanma Moreno: «Guardiola ha tenido que tragarse sus palabras»

Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Joaquin Corchero | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que la candidata popular a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha tenido que «tragarse sus palabras» sobre un pacto con Vox, aunque, al final, ha logrado una «victoria» viendo el peso que tendrá esa formación en el futuro Gobierno autonómico.

Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por El Mundo, Moreno ha indicado que los «políticos nos tragamos a veces nuestras palabras» y, Guardiola, que en un primero momento dijo que nunca formaría gobierno con Vox, ha tenido que «valorar entre el interés general de Extremadura o mantener su decisión. «Pero ha llegado a la conclusión de que lo mejor era ese acuerdo aunque a ella no le gustara», ha dicho Moreno.

Guardiola cede ante Génova y cierra una coalición con Vox en Extremadura Gonzalo Bareño

Ha añadido que el acuerdo que se ha cerrado no es lo mismo que en un principio se planteó por parte de Vox, que solo va a tener un consejero en el futuro gobierno, mientras que en lo que respecta al asunto de la violencia de género, «no hay condicionante» por parte de ese partido. «Esa victoria también es de Guardiola», según ha señalado, para quien si no hubiera tenido una «posición dura», tal vez Vox no se hubiera quedado solo en un consejero.

Juanma Moreno se ha mostrado convencido de que va a ser una «buena presidenta» y que se convertirá también en una «referencia política a nivel nacional porque es valiente y decidida», y va a conseguir un gobierno estable en Extremadura.