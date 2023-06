Ana Pontón acusa a Alfonso Rueda de «machismo» por no debatir con ella

Marcos Míguez

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó este martes en A Coruña a los integrantes de sus listas al Congreso y al Senado el próximo 23J. En un acto celebrado en la plaza de Azcárraga de A Coruña, la líder nacionalista respondió a las acusaciones del PP y el PSdeG, que aseguraron que Pontón trata de «ocultar» a Néstor Rego al plantear un debate con ella. La portavoz nacional del BNG lamentó que estos partidos quieran «desviar a atención sobre o relevante» y acusó al presidente de la Xunta, Alfons Rueda, de machismo.

En esta línea, Pontón dijo que en las elecciones generales del 2008, el PP propuso que los líderes de las fuerzas gallegas hicieran un debate que el BNG aceptó y tuvo buena acogida. «Participaron Quintana, Touriño e Feijoo, que ningún era candidato ao Congreso», justificó la portavoz. «Agora o BNG fai a mesma proposta, pero vemos como Rueda se nega a un debate comigo poñendo escusas de mal pagador, por vergoña e por medo», subrayó. «Por vergoña ante a inutilidade dos deputados galegos do PP e por medo porque frente a esa inutilidade vese a utilidade do BNG, que logrou máis para Galicia cun só deputado. Por iso non quere debatir comigo. Por medo e vergoña e porque sabe que nun debate iso vai quedar en evidencia», añadió.

«Todo iso, aderezado con machismo. Hai cousas que non temos que escoitar as mulleres en política», reivindicó Pontón, que dijo que si Feijoo propone un debate se valora su propuesta pero no se entra en el carácter personal. «Cando no 2023, a portavoz do BNG propone o mesmo debate que propuxo Feijoo no 2008, temos que escoitar descualificacións personais polo presidente da Xunta que di que estou necesitada de atención», lamentó Pontón, que pidió denunciar el machismo que existe en política y criticó «esa dobre vara de medir para homes e para mulleres». Así, le reclamó al jefe del Ejecutivo gallego menos paternalismo y menos machismo y más debate y talante democrático, porque «a cidadanía ten dereito a que haxa debates».

«O 23 de xullo é unha cita na que é importante que haxa participación da población galega porque os galegos e galegas xogámonos moito. Non podemos pasar por alto a importancia destas eleccións», sostuvo Ana Pontón, que llamó a «cambiar o guion» que el Estado tiene para Galicia. «Un só deputado de BNG é máis útil que os 22 das forzas estatais», remarcó, al tiempo que invitó a la población a «imaxinar o que podemos conseguir cun grupo galego forte». Entre los asuntos defendidos por Rego, Pontón ejemplificó la rebaja de los peajes de la AP-9 y el desbloqueo del dragado de la ría de O Burgo.

Mientras, el diputado Néstor Rego puso en valor que en estos años fueron un «dique» para bloquear un gobierno de la derecha, pero lamentó que el PSOE no cumplió todo el acuerdo de investidura. «Por iso reclamamos agora máis peso para Galicia», avanzó.

Por su parte, el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de a Coruña, Francisco Jorquera, enfatizó que solo el diputado nacionalista defiende los intereses de Galicia en el Congreso. «Todos coñecemos a voz de Néstor Rego, pero niguén coñece a dos 22 caladiños», dijo en alusión al resto de diputados gallegos, de otros partidos.