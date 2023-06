Las elecciones del 23J provocan la primera crisis de gobierno de Alfonso Rueda con la inminente salida de Francisco Conde

Rueda saludando a Francisco Conde en un pleno del Parlamento de Galicia. Sandra Alonso

La elección de la dirección nacional del PP de situar a Francisco Conde (Monforte, 1968) como candidato por Lugo obligará a la primera reorganización del equipo de gobierno de Alfonso Rueda. El actual vicepresidente primero de la Xunta dejará esta semana su cargo para encabezar la circunscripción de su provincia natal, como ya avanzó La Voz. Así lo especifica la ley electoral, que hace inelegible a cualquier miembro de un ejecutivo autonómico. El cese se producirá en los próximos días, ya que el plazo límite para la presentación de candidaturas se cierra el lunes.

Alfonso Rueda podría definir la primera remodelación desde que llegó a San Caetano hace 13 meses el propio jueves, en el Consello de la Xunta. Tanto Rueda como Conde y el vicepresidente segundo, Diego Calvo, son los únicos miembros del Ejecutivo gallego que mantienen el acta de diputado, ya que el resto de conselleiros abandonaron su escaño al inicio de la legislatura para centrarse en sus tareas de gobierno. Según confirman fuentes del Parlamento autonómico, Conde sí podrá mantener su asiento en el Hórreo hasta pasado el 23J. A partir de entonces, este será también incompatible con el que ostente en el Congreso.

Está por ver el alcance de la remodelación en la Xunta, en tanto que el propio Alfonso Rueda dejó caer que podría no quedarse solo aquí. «Agora ábrese unha oportunidade e o de Paco Conde obríganos a facer un cambio, e logo xa veremos, porque hai xente moi boa no goberno, e hai moitas oportunidades para que, se alguén o desexa, poida ter outras vías», dijo. «Falarei cos membros do goberno, non están pechadas as listas aínda, e se fixera algún cambio será porque fose necesario, porque algunha persoa fose a outros destinos, se non nestes momentos non teño ningunha razón para facer un cambio de goberno», matizó, antes de alabar el papel de Conde: «Como presidente da Xunta perdo unha peza fundamental, pero creo que tamén se poden abrir outras oportunidades».

Solo el titular de la Xunta y Rosa Quintana, conselleira do Mar, superan a Conde en antigüedad en la Xunta, a la que llegaron con Alberto Núñez Feijoo en el 2009. Y era cuestión de tiempo que el actual presidente nacional del PP lo acabase reclutando para Madrid, donde Conde tiene a su familia y mantuvo cargos en la Universidad San Pablo CEU hasta su entrada en la Xunta en el 2009. Es uno de los más estrechos colaboradores del líder popular, y ya estaba a su lado cuando accedió a la Xunta en el 2009, como asesor. Fue nombrado conselleiro de Economía e Industria tres años después. En el 2020 se creó para él una segunda vicepresidencia, y con el relevo al frente del Ejecutivo gallego hace un año subió un escalón como vicepresidente primero, con Diego Calvo ocupando la segunda.

Por esa estrecha relación con Feijoo, Conde podría ocupar, en caso de un hipotético gobierno del PP, un destacado puesto en ese gabinete, bien en puestos ministeriales, bien en el equipo más cercano de la Moncloa.

La inminente reestructuración tendrá que resolver si se mantienen dos vicepresidencias o si Calvo —que tiene la cartera de Presidencia— acaba asumiendo una única; se da por seguro que si hay dos, él será el vicepresidente primero.

Con independencia de la presidencia, ¿quién puede ser el nuevo conselleiro? Habida cuenta de que en la práctica queda menos de un año para agotar la legislatura autonómica la lógica apunta a que el sustituto pueda proceder del equipo de Conde, coinciden fuentes consultadas. Hay nombres como el de Paula Uría, secretaria xeral de Industria; Fernando Guldrís, director del Igape; y Patricia Argerey, al frente de la Axencia Galega de Innovación. Hace justo un año se nombró también a Pablo Fernández Vila como director xeral de Planificación Enerxética. Los cuatro son perfiles técnicos.

Tellado por A Coruña

La segunda novedad de las listas del PP para las generales es la entrada de de Miguel Tellado. Actualmente mano derecha de Feijoo en la sede central de Génova, fue diputado en el Parlamento de Galicia, secretario xeral del PPdeG y en la actualidad senador por designación autonómica. El ferrolano estará al frente de la lista por A Coruña, en sustitución de Marta González.

En el caso de Pontevedra, será la actual parlamentaria Ana Pastor, exministra en los gobiernos de Mariano Rajoy, quien asuma el primer puesto, que en el 2019 fue para María Ramallo. Pastor tiene una relación muy estrecha con Alfonso Rueda, y está también muy bien conectada con el partido en Madrid. La única diputada que repite con respecto a las listas de hace cuatro años es Ana Belén Vázquez, de Bande, en Ourense, y que lidera la candidatura de esa provincia.

La sucesión de elecciones deja vacantes catorce puestos institucionales y de designación en Galicia

Las listas de las elecciones municipales y generales están abriendo huecos en la política gallega. Catorce de momento quedan por cubrir. El más relevante es el que la semana pasada anticipó la primera remodelación del Gobierno gallego que se verá obligado a afrontar Alfonso Rueda para cubrir la cartera de Economía e Industria que deja Francisco Conde, si es que sus responsabilidades no son repartidas entre otros conselleiros para afrontar la recta final del mandato.

Hasta la constitución de la nueva legislatura continuarán como senadores representando a Galicia tanto Alberto Núñez Feijoo como su vicesecretario general de Organización, Miguel Tellado, pues ambos son miembros de la diputación permanente de la cámara alta. No le ocurre lo mismo al socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que en un mismo mes ha dejado de ser senador y ha decidido no tomar posesión como concejal en Santiago tras perder el PSOE la alcaldía de la capital gallega.

En los primeros niveles de la Xunta, las elecciones municipales propician un relevo al frente de Turismo de Galicia. Nava Castro tendrá que aparcar su etapa de directora general para volver al Ayuntamiento de Ponteareas, donde ultima el pacto para su toma de posesión.

En horas (quizá hoy mismo) se generará también otra vacante en la Zona Franca de Vigo, para que su delegado, David Regades, pueda encabezar la candidatura del PSOE al Congreso por Pontevedra. No muy lejos de su sede ya está vacía desde abril la presidencia de la Autoridad Portuaria de Vigo después de que su último titular, Jesús Vázquez Almuiña, pugnase por la alcaldía de Baiona, la que ha recuperado para el PP con una más que sobrada mayoría absoluta.

Ya se da por cubierta, mientras, la plaza de delegado del Gobierno. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros, se cesará a José Ramón Gómez Besteiro, que irá de número uno por Lugo, algo incompatible con ese puesto, como le sucede a Conde. Le relevará Pedro Blanco, abogado de UGT.

Otro compañero de partido, José Manuel Rey Varela, regresará en su caso a la alcaldía de Ferrol, dejando un hueco a cubrir en su escaño en el Parlamento gallego, al igual que los también populares Ovidio Rodeiro (ahora nuevo alcalde de Boqueixón), Daniel Vega (regidor electo de Ribadeo), y Marta Novoa (San Cibrao). El mismo camino seguirá el parlamentario nacionalista Manel Lourenzo (próximo alcalde de Soutomaior) y podría hacerlo también la socialista Paloma Castro, elegida concejala en Pontevedra, ya que su partido no permite simultanear dos cargos electos.

Luis López y Marta Fernández-Tapias dejarán previsiblemente también sus puestos de delegados territoriales de la Xunta en Pontevedra y Vigo, el primero de ellos para hacerse cargo de la Diputación pontevedresa.