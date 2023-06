Rueda, tras la inclusión del vicepresidente Conde en las listas del PP: «Perdo unha peza fundamental na Xunta, pero creo que tamén se poden abrir outras oportunidades»

El vicepresidente primero, Francisco Conde, junto al presidente Alfonso Rueda, en el Parlamento. Paco Rodríguez

Hace días que el presidente de la Xunta era conocedor de que uno de sus principales activos en la Xunta, Francisco Conde, podía hacer las maletas para irse al Congreso, liderando la listas del PP por la provincia de Lugo para las elecciones generales. La noticia, adelantada por La Voz y confirmada esta mañana por la dirección nacional del partido, obligará a Alfonso Rueda a afrontar su primera remodelación desde que accedió a la Presidencia, en mayo del 2022. «Perdo unha peza fundamental na Xunta, pero creo que tamén se poden abrir outras oportunidades» para el relevo de Conde, ha admitido esta mañana durante un acto en Arteixo, informa Toni Silva.

Rueda admitió que «cando menos» tendrá que afrontar el relevo de su vicepresidente primero, aunque evitó dar fechas para ese movimiento. «Eu sempre dixen que estaba, e estou, moi contento xo meu goberno, tiven oportinidades de facer cambios... É certo que agora se abre unha oportunidade e o de Paco Conde obriga a facer un cambio, e logo xa veremos porque hai xente moi boa no goberno, e hai moitas oportunidades para que, se alguén o desexa, poida ter outras vías», dijo, abriendo así la puerta a que la sustitución de Conde no se quede solo en ese movimiento obligado.

Os cabeza de lista do @ppdegalicia para o #23J teñen moitas cualidades en común: traxectoria, compromiso e valía. Todas sobradamente demostradas. Sei que Francisco Conde, @anapastorjulian, @anadebande e @Mtelladof farán un excelente traballo, como fan sempre. Parabéns e… pic.twitter.com/Pudi5rEnhy — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 12, 2023

«Agora falarei cos membros do goberno, non están pechadas as listas todavía, e se fixera algún cambio será porque fose necesario que algunha persoa fose a outros destinos, se non nestes momentos non teño ningunha razón para facern un cambio de goberno», dijo a continuación, apuntando a que algún miembro del Ejecutivo gallego pueda acabar en un hipotético gobierno en España con Alberto Núñez Feijoo tras las elecciones generales.