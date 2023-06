Bugallo será candidato al Senado por A Coruña y Carmela Silva por Pontevedra

LA VOZ

Un ministro, el delegado del Gobierno y el responsable de la Zona Franca de Vigo. El PSdeG sitúa a los tres cargos institucionales con mayor peso en la comunidad (los tres son nombrados por el Consejo de Ministros) como cabezas de lista al Congreso. A ellos se suma por Ourense Marga Martín, teniente alcalde en la época de Paco Rodríguez al frente del consistorio y regidora en funciones durante un par de semanas en el 2012, tras la dimisión de este por su imputación en la Operación Pokémon. Los comités provinciales de A Coruña y Pontevedra aprueban esta noche las candidaturas de los socialistas gallegos para las elecciones generales del próximo 23 de julio, que deberán ser presentadas este viernes en Madrid en la Comisión Federal de Listas para su posterior ratificación, el sábado, en el Comité Federal del PSOE, junto al resto de listas en cada circunscripción.

El titular de Sanidad, José Miñones, se estrenará al frente de una candidatura al Congreso al liderar el tique por A Coruña. Los socialistas en esta provincia vuelven a apostar por Montse García Chavarría, diputada y número dos de Valentín González Formoso en As Pontes durante doce años, que irá en tercera posición. De segunda irá la exsenadora y exconcejala en A Coruña, Obdulia Taboadela. Les siguen Diego Taibo, Jorge Domínguez Castro, Paula Castiñeiras, Pilar López-Rioboo y Lois García Carballido.

También han decidido situar al todavía alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, en el primer puesto al Senado. El regidor se mantendrá así en la política activa tras la derrota electoral del 28M, noche en la que anunció su renuncia a continuar en la corporación municipal. No estará en esa carrera el exalcalde de Oroso, Manuel Mirás, que había expresado su deseo de concurrir en la lista. Completan la nómina de candidatos Natividad González y Fabián Canosa.

Las listas no son cremallera [alternancia de hombres y mujeres] como marca la ley de paridad aprobada por el Gobierno actual, por lo que es posible que se retoquen el viernes en la Comisión Federal.

La división interna en PSOE de Santiago aleja el tripartito que reclama para ya el BNG Álvaro Sevilla

En Pontevedra, encabezará el cartel del PSOE el actual delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades. A él se sumarán Margarita Adrio, senadora durante la última legislatura, y Modesto Pose, un histórico que lideró el partido en la provincia y que ya había sido elegido senador por designación autonómica en el 2015. El movimiento de Pose a la lista del Congreso se produce tras la elección de la hasta ahora presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, para encabezar la candidatura al Senado, adonde regresaría más de diez años después.

La lista al Congreso por esta provincia contará también con Paula Fernández, Luis Piña, Marta Giráldez y Samuel Lago. Por el Senado, junto a Silva estarán Luis López Bueno y Verónica Pichel.

Besteiro cesa en una semana

El delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, cesará la próxima semana de un cargo que ostentó durante poco más de dos meses. «Foi curto, pero moi intenso», reconoció este jueves ante los medios en un acto celebrado en A Coruña. Dejará el puesto para liderar la candidatura socialista en Lugo, cuyo comité provincial aprobó la propuesta en esta circunscripción el miércoles. El cese, según estimó él mismo, se producirá «previsiblemente» la próxima semana. Besteiro descartó confirmar que este movimiento se produzca por exigencia del presidente Pedro Sánchez, como afirmaron distintas fuentes esta semana dentro del PSdeG, sino que el paso viene dado por «petición expresa» del partido.

«Voume deixar a pel á fronte desta candidatura. Estou tremandamente ilusionado en visitar a todo o mundo e dicir o moito que fixo o PSOE e o que ten por facer», expuso el ex secretario xeral de los socialistas gallegos, que tampoco quiso avanzar si se postulará como candidato a la Xunta en las elecciones gallegas, la próxima cita con las urnas aún sin fecha definida. La dirección del PSdeG había visto en la Delegación del Gobierno un lugar donde Besteiro pudiese, ya reincorporado en la primera línea política, confrontar el modelo de su partido con la Xunta. Ahora pasaría a hacerlo desde un escaño en la madrileña carrera de San Jerónimo. Le acompañará en la lista lucense la actual diputada autonómica y ex secretaria xeral del partido en la provincia, Patricia Otero. Por el Senado repetirá César Mogo, el único que lo hace al frente de una lista del PSdeG para el 23J. Quienes no regresarán a Madrid son los actuales diputados en el Congreso, Ana Prieto y Javier Cerqueiro.

El comité provincial ourensano decidió que Marga Martín y Rafael Rodríguez Villarino sean cabezas de lista al Congreso y al Senado, respectivamente. El líder provincial del PSdeG se queda así fuera de las quinielas para liderar al grupo socialista en la Diputación, ya fuese como presidente o como portavoz de la oposición.

El PP ultima listas de «reconocibles» en cabeza y segundos con experiencia

La mayoría de los diputados y senadores del PP aún no saben si repetirán

carlos punzón

El PP ha fijado un modelo de candidaturas para las elecciones generales: que estén encabezadas por «activos reconocibles» por los electores y que en los segundos puestos cuenten con personas con experiencia legislativa y de gestión, así como también con conocimiento del territorio al que representen.

Fuentes de la dirección estatal del PP recalcan que la función de la captación del voto corresponderá sobre todo a esos rostros conocidos a los que se confiará el primer puesto de la candidatura. Feijoo ha advertido a todos los barones que, tras haber otorgado plena autonomía para la elaboración de las listas municipales y autonómicas en las pasadas elecciones de mayo, defenderá el mismo principio de «manos libres», en esta ocasión para él mismo, para acabar de perfilar las candidaturas de todas las provincias de España y «hacer su equipo» en el Congreso y el Senado.

En todo caso, las estructuras provinciales ultiman las propuestas que remitirán a sus presidentes autonómicos, quienes a su vez las corregirán, para enviarlas a Madrid y defender su composición. En el caso de Galicia, el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, está manteniendo contactos con los cuatro presidentes provinciales para coordinarse con la dirección de Génova.

La dirección del PP estatal asegura estar dedicando mucha atención, no solo a elegir los rostros que como cabezas de lista se encargarán de defender ante las urnas las opciones de Feijoo de llegar a la presidencia del Gobierno, sino que también el mismo celo se pondrá en la composición de los demás puestos con posibilidad de resultar elegidos en los comicios del mes que viene. Estos quedarán como primer referente en las Cortes si algunos de los cabezas de lista pasan a formar parte de la Administración general del Estado en sus distintos niveles si el PP gana las elecciones. Y por el mismo motivo, en esta ocasión también, se asegura desde la cúpula popular que se analiza especialmente quiénes ocuparán los siguientes lugares de la lista, los que podrían entrar en lo que en el mismo partido se denomina ya como «la segunda oleada», que estaría compuesta por los sustitutos de los diputados y senadores electos que pasasen a formar parte del Consejo de Ministros, secretarías de Estado y direcciones generales en caso de victoria electoral.

«Tiene que ser un grupo que caracterice al Gobierno de España», señalan las fuentes de la dirección estatal del PP consultadas, avanzando con ello que una buena parte de los miembros del hipotético Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoo saldría de los escaños de las dos cámaras legislativas.

Incógnita interna

Las listas que está ultimando el PP tienen también el condicionante, explican las fuentes consultadas, de que deben contar con experiencia en gestión por parte de sus integrantes, o cuando menos capacidad de desempeñarla, como también de conocimiento del territorio que representarán en las Cortes.

«Lo habitual es que no te enteres hasta el final si vas o no en la lista, y con Feijoo aún será todavía más hermético todo. El secretismo con el que ha elegido a los integrantes de sus candidaturas y gobiernos en Galicia, anticipa que la mayoría no sepa hasta última hora si va o no en las listas», señala un diputado popular. Otro compañero suyo afirma que la mayoría de los diputados y senadores que han contado con escaño en el mandato que concluye no saben todavía si repetirán o no en los primeros comicios generales de Feijoo. «Puedes intuir si vas o no, pero como en esta ocasión ha sido todo tan atropellado con el adelanto electoral, la verdad es que no hay demasiados indicios de cómo serán las candidaturas», agregan fuentes del PP en las Cortes.

«Para hacer las listas no se parte de cero, se elevan las propuestas provinciales y regionales, pero la última palabra la va a tener Feijoo, y esta vez más, aunque siempre fue así con los demás presidentes y especialmente en los territorios que conocen», reiteran integrantes en este caso del Senado, donde también coinciden en que no se conocen todavía con seguridad los nombres que formarán parte de la papeleta sepia.

Todos los partidos cuentan de plazo entre el 14 y el 19 de junio para presentar sus listas.