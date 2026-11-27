Foto de archivo de un aula educativa PACO RODRÍGUEZ

Los profesores de lenguas como el asturiano, el leonés o el aragonés podrán contar con una especialidad docente propia. El Gobierno central ha dado luz verde definitiva a esta posibilidad con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un Real Decreto que permite a las comunidades autónomas crear nuevas especialidades, tanto en primaria como en secundaria y en escuelas oficiales de idiomas (EOI), vinculadas a lenguas que, sin ser oficiales, cuentan con protección legal en un determinado territorio.

Hasta el momento, la normativa solo contemplaba especialidades lingüísticas en el caso del castellano y de las lenguas cooficiales (como el gallego, el catalán, el euskera o el valenciano), a pesar de que en varias comunidades se imparten clases de lenguas no oficiales dentro del currículo. Es el caso de Asturias, donde se estima que hay unos 300 profesores interinos de asturiano y eonaviego (propia del área más occidental del Principado, también conocida como fala). También en Aragón hay docentes que enseñan la lengua propia del territorio, por ejemplo en las aulas de primaria.

La norma publicada en el BOE permitirá que las comunidades autónomas en esta situación puedan crear, de acuerdo con su propia regulación, las especialidades docentes para impartir estas enseñanzas, tanto dentro del cuerpo de maestros como en el de profesores de secundaria o de EOI. Esto supondrá tener plazas diferenciadas en las oposiciones, vinculadas a puestos específicos dentro de los centros, lo que redunda en mayor estabilidad laboral.

La creación de estas especialidades no será obligatoria, sino que cada Gobierno autonómico tendrá la potestad para decidir hacerlo o no en función de su regulación y de las necesidades de su sistema educativo. En el caso de Asturias, por ejemplo, el presidente Adrián Barbón ya mostró su disposición a aprobar la creación de la especialidad docente de asturiano y eonaviego, dado que se trata de una reivindicación histórica.

Si una comunidad opta por adoptar la medida, que el Gobierno central enmarca en el reconocimiento y la protección de la diversidad lingüística de España, para impartir estas lenguas no oficiales en primaria será necesario tener la especialidad correspondiente, igual que sucede con las lenguas cooficiales y con las extranjeras. En el caso de la secundaria, podrán establecerse especialidades propias de cada lengua y determinarse las atribuciones de modo análogo con las de Lengua Castellana y Literatura. En lo que toca a las escuelas de idiomas, podrán incorporarse estas lenguas no oficiales a las especialidades docentes.