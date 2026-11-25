Las escuelas infantiles ven en riesgo su viabilidad económica ante las nuevas ratios
REDACCIÓN / LA VOZ
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Los centros privados apoyan aumentar los recursos, pero creen que doblar el personal sin financiación extra puede comprometer su continuidad26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Las escuelas infantiles, en especial las privadas, llevan tiempo alertando del problema que puede suponer para ellas adaptarse a las nuevas ratios de alumnos por educador que tendrán que cumplir a partir del próximo curso.