La educación, en datos: el rendimiento académico desciende y el gasto público aumenta
REDACCIÓN / LA VOZ
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La voz analiza el descenso de los niveles medios en lectura, matemáticas y ciencias, el aumento del gasto educativo y la reducción del abandono escolar27 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El último informe PISA, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el 8 de septiembre del 2026 y en referencia al rendimiento educativo del último año de estudio, el