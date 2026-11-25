Manifestación convocada en Santiago para exigir mejoras en la educación concertada, el pasado 6 de octubre. XOAN A. SOLER

Los profesionales de la escuela concertada volverán a salir este jueves a la calle para reclamar mejores condiciones y exigirle a la Xunta que desbloquee la mesa de negociación, como ya pidieron en las tres huelgas convocadas desde que empezó el curso. Lo harán en una caravana de coches que recorrerá varias ciudades gallegas con la que pretenden visibilizar sus peticiones y preparar el paro previsto para el próximo 15 de diciembre. «O persoal mobilizouse e fixo escoitar as súas reivindicacións, pero seguimos sen unha resposta que permita avanzar», lamentan los sindicatos convocantes FSIE, UGT, CC.OO, FEUSO, SNEP y CIG-Ensino.

Las razones para protestar, aseguran, son muchas, y critican que la Consellería de Educación «estableza novas obrigas, recortes e máis burocracia» sin pasar por la mesa de negociación tripartita. Denuncian que los profesores de la concertada están obligados a impartir «sete horas máis en secundaria, e dúas en primaria e infantil» que sus compañeros de la escuela pública, y reivindican la necesidad de desbloquear el abono de la paga extraordinaria de antigüedad y el complemento de equiparación salarial que no se les concede desde el 2008.

Recalcando la desigualdad que a su juicio sufren con respecto a la educación pública, los sindicatos convocantes también recalcan que el último acuerdo de jubilación parcial «deixa fóra a compañeiros con parte da súa xornada en pagamento privado» —son aquellos casos en los que imparten enseñanzas no obligatorias como el bachillerato— y piden que se apruebe un complemento autonómico que mejore las condiciones del personal de administración y servicios. Porque en muchos casos, ni siquiera alcanzan el salario mínimo.

Durante la caravana, que recorrerá desde las 19.00 horas las ciudades de Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol y Ourense, también se tratará de movilizar a todos los profesionales para que secunden la huelga convocada el próximo 15 de diciembre y en la que volverán a reivindicar la necesidad de mejorar sus condiciones laborales. Además, volverán a denunciar «a desfachatez» que, indican, supusieron los servicios mínimos fijados en los anteriores paros. «Non pedimos privilexios: reclamamos respecto e condicións laborais, sociais e salariais dignas», clamarán.