El patio de una escuela infantil de A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

El Gobierno central ha aprobado en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones una modificación normativa que permitirá bajar las ratios en las escuelas infantiles a partir del próximo curso. Desde septiembre del año que viene no podrá haber más de cuatro bebés por profesional en las aulas de 0 a 1 año, y la mejora de las ratios se completará en los dos cursos siguientes en el resto de la etapa. En el curso 2029-30 no podrá haber más de seis niños en las de 1 a 2 años, ni más de ocho en las de 2 a 3 años. Esta modificación normativa supone reducir a la mitad el tope de alumnos por clase fijado actualmente, que en Galicia se sitúa en los 8 bebés de 0 a 1, en los 13 niños de 1 a 2, y en los 20 alumnos en el último curso de la etapa. «Avanzamos así hacia una educación más personalizada, de mayor calidad y con mejores condiciones para el profesorado», defendió la ministra portavoz, Elma Saiz.

Con esta modificación normativa, aprobada in extremis, el Gobierno busca responder a las reivindicaciones de los profesores de esta etapa educativa, que llevan meses movilizándose para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. El decreto que recoge esta bajada de las ratios también contempla que el alumnado con necesidades especiales cuente como doble a partir del próximo curso escolar en todas las comunidades autónomas, algo que ya ocurre en Galicia desde el 2024, y con los alumnos con más de un 65 % de discapacidad reconocida computando como triple.

También hay cambios en las aulas de formación profesional. Se establece un límite de 15 estudiantes por docente en los ciclos básicos —en Galicia son 18 actualmente—, y un máximo de 25 alumnos en grados y másteres medios y superiores. En la comunidad gallega esa ratio está fijada en 22 estudiantes en ciclos de carácter técnico, pero los de carácter teórico, con ratios de 30 alumnos, tendrán que reducir en cinco su número de estudiantes.

Las que también actualiza este decreto, que no necesita ser convalidado por el Congreso, son los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones de los centros de educación infantil, aunque conservando lo que ya venía siendo de aplicación hasta ahora. Bajo este nuevo precepto, los centros de primer ciclo deben cumplir condiciones como disponer de un mínimo de tres aulas de al menos dos metros cuadrados por puesto escolar, y «lugares diferenciados para el descanso y la higiene de los menores de dos años». Además, las administraciones deberán garantizar los recursos necesarios, explica el decreto, «para cumplir las ratios y atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales» escolarizado en estas aulas.

La propuesta, que el Gobierno envió en junio a los sindicatos, generó resquemor en la Xunta. La entonces conselleira de Política Social, Fabiola García, aseguró que la modificación de las ratios pondría en peligro la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años y lamentó la falta de consenso con las comunidades autónomas a la hora de aprobar la bajada de los límites de alumnos.

Los FP a distancia deberán fijar una presencialidad obligatoria de hasta el 40 %

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al decreto que endurece los requisitos para impartir enseñanzas de formación profesional en los centros privados. Todos estos centros deberán contar, explica el texto normativo, «con el profesorado suficiente, las instalaciones y los recursos adecuados y sistemas de gestión de calidad». Además, tendrán que disponer de las empresas necesarias para que los alumnos puedan realizar la formación práctica, y mayores garantías para las modalidades a distancia y semipresencial. Los ciclos puramente virtuales tendrán entre un 15 y un 39 % de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresa, mientras que los semipresenciales deberán exigir entre un 40 % y un 60 % de clases físicas.

También se fijan unas ratios máximas para estas modalidades. Habrá un máximo de ochenta estudiantes por docente en formación virtual en el curso 2028-2029, 65 en el curso 2029-2030 y 50 en el curso 2031-2032. En modalidad semipresencial, el máximo de alumnos se situará en 25. Además, el número total de horas lectivas y de tutoría atribuidas al profesorado en estas dos modalidades no podrá ser inferior al establecido para la FP presencial. Los centros privados deberán acreditar cada cuatro años que cumplen con los requisitos y los que ahora cuentan con autorización tendrán hasta el 31 de diciembre del 2030 para adecuarse a los requisitos del real decreto.