El comedor de un colegio de Carral durante el reparto de los menús, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

La mayoría de los cientos de alumnos que se quedaron sin comedor escolar la semana pasada en varios colegios gallegos podrán volver a utilizar el servicio en las próximas horas. Tras varios días con las cantinas cerradas o funcionando a medio gas, la Consellería de Educación ha confirmado este lunes que gran parte de las plazas de cocineros y ayudantes que quedaron desiertas en el concurso de traslados resuelto la semana pasada ya cuentan con personal asignado, y que eso permitirá recuperar la normalidad en los comedores.

La interrupción del servicio por la falta de personal afectó durante dos jornadas a una veintena de colegios de la comunidad, según cifra el sindicato CIG-Ensino. En ellos, las personas que ocupaban sus puestos en las cocinas escolares optaron a otro destino en el concurso de traslados convocado por la Consellería de Función Pública, y los comedores se quedaron sin servicio al no ser escogidos como destino por ninguno de los participantes en el trámite.

Hay centros afectados en las cuatro provincias. En Lugo son alrededor de cinco los que se quedaron sin servicio, y el de A Baña, por ejemplo, se vio obligado a improvisar varios menús tras el adiós de su cocinera y de su ayudante, que se trasladaron a otro destino. El jueves pasado se incorporó un nuevo pinche, pero no le quedó otra que improvisar un menú de pasta con atún ante la falta de un oficial de cocina. El viernes, mientras tanto, la solución pasó por encargar unas pizzas de jamón y queso a una panadería cercana. No fue el único centro afectado. En Ordes también se produjeron incidencias en un colegio del centro urbano y en O Mesón do Vento, donde se solicitó a los alumnos que llevasen bocadillos desde casa.

Esta situación, que alteró el funcionamiento y la organización habitual de los centros, la denunciaron las direcciones de los colegios y las familias, pero también los sindicatos. CIG-Ensino recibió hasta el viernes varias quejas de colegios «trasladando a falta de persoal nos seus comedores», y ANPE confirma que se puso en contacto con la Xunta al tener constancia de la falta de personal. Desde la Consellería de Educación no aportan la cifra exacta de centros afectados, pero confirman que las vacantes ya están en proceso de cubrirse en la mayoría de ellos y que los profesionales se incorporarán al trabajo una vez tomen posesión de sus plazas. «Recorreuse ao chamamento de substitutos para cubrir as prazas coa máxima axilidade e, de feito, na xornada de hoxe van quedar cubertas a maior parte delas», aseguraron en relación a este lunes.