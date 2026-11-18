La Policía Nacional y los Tédax, desalojando el colegio de Zalaeta, en A Coruña, tras la amenaza de bomba recibida este viernes. Ángel Manso

Una oleada de amenazas de bomba recibidas a través del correo electrónico ha puesto en alerta esta mañana a la comunidad educativa de varias localidades gallegas obligando a desplegar un amplio dispositivo de seguridad en distintos puntos de la comunidad. El incidente, que afectó a al menos una treintena de centros escolares coruñeses. La situación también afectó a institutos de otras localidades gallegas como Pontevedra, Culleredo, Monforte, Viveiro o la ciudad de Lugo, donde tres centros educativos —el IES Sanxillao, el Muralla Romana y el Nosa Señora dos Ollos Grandes— fueron desalojados tras recibir un correo electrónico que contenía una amenaza de bomba. Alumnos, profesores y trabajadores fueron evacuados y, en todos los casos, la zona fue acordonada. Desde la Comisaría Provincial lucense, como ocurrió en las otras localidades afectadas, confirman que no se halló ningún explosivo. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se mostró preocupado por la situación y aseguró que la Xunta «investigará ata o final para que caia o peso da lei sobre os autores destas accións».

En Pontevedra solo se vio afectado el IES Sánchez Cantón, y en A Coruña, la localidad más afectada, resultaron afectados una treintena de centros. Fueron el Zalaeta, Compañía de María, Franciscanos, Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, Rosalía Mera, La Torre, Prácticas, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Esclavas, Curros Enríquez, Novo Mesoiro, Urbano Lugrís, Labaca, Dominicos, Wenceslao Fernández Flórez, Salgado Torres, San Francisco Javier, Peñarredonda, colegio Eusebio da Guarda, Montegrande, Jesuitinas y Anxo da Garda, entre otros—, provocó el desalojo preventivo de las aulas (al menos en los dos primeros) y el corte del tráfico en las calles adyacentes de Ciudad Jardín y Zalaeta. En el área coruñesa, el Concello de Culleredo indicó que también se vio afectado el CEIP Vila de Rutis. Tras apenas una hora de tensa espera y exhaustivas inspecciones, la Policía Nacional confirmó a las 13.45 horas que todos los avisos se trataban de falsas alarmas, lo que fue restableciendo de manera progresiva la normalidad en los centros educativos.

Durante el tiempo que permaneció activo el protocolo de seguridad, numerosas patrullas de la Policía Nacional, así como unidades especializadas como los tédax y guías caninos se encargaron de revisar minuciosamente las instalaciones afectadas para descartar la presencia de cualquier artefacto explosivo. Según han precisado fuentes policiales, las amenazas de bomba llegaron directamente a las direcciones de correo electrónico de los propios colegios, lo que activó de inmediato los planes internos de emergencia para garantizar la integridad de los menores. En algunos casos, como en el del colegio Eusebio da Guarda de la plaza de Pontevedra, el correo amenazante llegó a la carpeta de spam, por lo que los responsables del centro escolar no lo vieron hasta el filo de las tres de la tarde, hora a la que decidieron desalojar el colegio de forma preventiva, pese a, se quejaron, no haber recibido ninguna notificación por parte de la policía ni de la Consellería de Educación. En este caso, fueron los responsables de la AMPA los que avisaron a los padres para que fuesen a buscar a sus hijos antes de lo previsto.

Los 1.200 alumnos del colegio Compañía de María de A Coruña fueron los últimos en poder recuperar la normalidad. La evacuación se llevó a cabo en apenas unos minutos y de forma ordenada, pero las instalaciones permanecieron precintadas hasta las 14.30 horas, cuando los efectivos de la Policía Nacional y los especialistas del equipo Tedax fueron abandonando progresivamente el recinto tras comprobar que se trataba de una falsa alarma. El colegio, en el que trabajan alrededor de un centenar de profesores, tuvo que organizar la salida de los estudiantes en función de sus edades. Los mayores fueron trasladados a la explanada y al pabellón de Riazor, mientras que los más pequeños fueron evacuados al colegio Fogar de Santa Margarida y a Aspronaga. Varios afectados confirmaron que el desalojo fue muy rápido y que se desarrolló sin problemas. Por su parte, los alumnos más pequeños del CEIP Zalaeta permanecieron resguardados bajo cubierta en unos soportales próximos al recinto escolar mientras duraron las labores de comprobación.

La dirección del Compañía de María confirmó la suspensión de todas las actividades previstas para esta tarde de miércoles, tanto lectivas como extraescolares. La actividad escolar se retomará mañana jueves con total normalidad. Desde la dirección también han confirmado que los alumnos podrán recoger al inicio de las clases del jueves sus pertenencias, como teléfonos móviles, llaves y abrigos, que quedaron en las instalaciones tras el desalojo. Por el momento, el colegio continúa cerrado al acceso de personas ajenas al centro y únicamente pueden entrar los docentes y los miembros del equipo directivo. El centro está con las celebraciones de su patrona, por lo que todos los torneos, eventos y espectáculos quedan cancelados.

Los alumnos reconocían que los primeros momentos fueron de desconcierto y nerviosismo. La alarma sonó cuando muchos todavía estaban en clase y la orden de desalojar llegó de inmediato. «Nuestra coordinadora estaba súper nerviosa, en plan “desalojad, desalojad, desalojad”», recordaba una estudiante. La rapidez con la que tuvieron que reaccionar hizo que muchos saliesen sin recoger sus cosas. «A mí me dijeron que me olvidase de todo y que saliese ya», explicaba otra alumna, que todavía tenía dentro del colegio la mochila, el teléfono, las llaves y el abrigo.

La preocupación se trasladó después a las familias. Algunos estudiantes pudieron llamar desde los móviles de sus compañeros para avisar de que estaban bien, mientras otros esperaban noticias. «Mucha gente llamó por mi móvil», contaba una de las chicas. Los tutores también intentaban ayudar a quienes no tenían teléfono, buscando los números de sus padres en la plataforma del centro. «La tutora cogió la plataforma y decía: “Vale, pues apúntalo y llama con el móvil de fulano”», relataban los chavales. Cuando les confirmaron que el jueves habría clase, todos sintieron un poco de decepción. «Vaya, ya podían darnos fiesta hasta el sábado», al mismo tiempo que mostraban su alivio por que todo haya sido una falsa alarma.

Avisos en otras ciudades y municipios

El episodio registrado en la ciudad herculina se enmarca en una jornada marcada por alertas de idéntico contenido en otros puntos de la comunidad. Desde la Subdelegación del Gobierno han confirmado que se han recibido avisos similares en diferentes centros educativos de toda Galicia, aunque por el momento no es posible concretar el número total de colegios afectados debido a que las actuaciones se reparten entre la Policía Nacional y la Guardia Civil según sus respectivas demarcaciones. Pasadas las 16.00 horas, el 091 podía constatar dos casos en Pontevedra, dos en Lugo, dos en Santiago de Compostela, dos en Viveiro y uno en Monforte. Ambos cuerpos mantienen abierta una investigación coordinada para rastrear la procedencia de los correos electrónicos y determinar la autoría de esta oleada de falsas alarmas.

Los Tédax no pudieron acudir a Lugo por estar sobresaturados en A Coruña

En Lugo, los escolares del Sanxillao y el resto de afectados fueron trasladados a un punto de encuentro en la rúa Rof Carballo, cerca del instituto, donde permanecieron mientras las autoridades realizaban los trabajos de inspección. Allí, poco a poco, fueron recogidos por el autobús y por los padres que acudieron al centro tras conocer la noticia. Muchos tuvieron que quedarse esperando, ya que salieron mucho antes del horario habitual. Las clases no se han vuelto a reanudar.

Durante un buen rato no se dejaron mover los coches estacionados frente al centro ni se dejó pasar a los peatones. Solo podían acceder los vecinos de la zona que querían subir a sus casas. En el operativo se coordinaron la Policía Nacional, la Policía Local y agentes en función secreta. No pudieron acudir efectivos de los Tédax, ya que estaban en la ciudad de A Coruña actuando en intervenciones similares ocurridas esta mañana en centros de la ciudad herculina. A partir de las 14.15 horas, la situación se normalizó y se restableció la circulación en la zona.

A los estudiantes los pilló en plena aula. Por ejemplo, a los del ciclo de Restauración del IES Sanxillao, que estaban en clase de Cocina. «Íbamos a empezar a encender los fogones y sonó la campana de prevención de incendios. Pensábamos que era un simulacro, pero cuando nos desalojaron al exterior ya vimos que la cosa era seria», comenta uno de los chicos. Salió en uniforme y con el material en mano, dejando su mochila y pertenencias como el abono de transporte, lo que le dificultó regresar a casa. Aunque muchos mantuvieron la calma, también hubo quien sufrió más la situación: «Cuando nos dijeron que era un aviso de bomba, la gente ya se puso más seria. Había gente asustada y llorando, aunque en mi caso estaba bastante tranquilo».

Dos avisos más en Viveiro y otro en Monforte

Se trata del único colegio de Lugo afectado por esta oleada de amenazas que resultan ser falsas. En A Coruña superan la veintena y por toda España son muchos más. En la provincia de Lugo, además de los tres de la capital, recibieron estas amenazas el IES Vilar Ponte y el CEIP Plurilingüe de Covas, en Viveiro, y el IES Francisco Daviña Rey, en Monforte de Lemos.

Desde el Concello de Lugo, que explicó que «o colexio foi desaloxado de maneira preventiva y que se adoptaron tódalas medidas necesarias para garantir a seguridade das persoas que se atopaban no centro educativo e dos peóns da contorna, á espera da chegada dos técnicos especialistas en desactivación de explosivos». A falta de confirmación oficial, esperan que sea «unha falsa alarma» e inciden en que «o máis importante nestes momentos é garantir a seguridade de toda a comunidade educativa». La Xunta, por su parte, precisó que toda la información podía obtenerse a través de la Policía Nacional y solamente explicaron que, «como non podería ser doutro xeito, a Xunta de Galicia está preocupada por esta situación. É necesario que as autoridades as investiguen para que se apliquen as medidas correspondentes aos autores destas ameazas».