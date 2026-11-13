La Xunta licita por 1,8 millones de euros el programa propio de auxiliares de conversación

Una auxiliar de conversación en un instituto de Ames el curso pasado PACO RODRÍGUEZ

La plataforma Contratos de Galicia publica la licitación por parte de la Consellería de Educación del programa diseñado por la Xunta para dotar de auxiliares de conversación a todos los centros públicos plurilingües de la comunidad a partir del mes de enero. El presupuesto base roza los 1,8 millones de euros de fondos autonómicos, dividido en dos lotes: uno para las provincias de A Coruña y Lugo, con unos 870.000 euros, y otro para Ourense y Pontevedra, por cerca de 928.000.

La empresa o empresas adjudicatarias deberán proporcionar a los centros personal que tenga un perfil de alta especialización, en el que se combine competencia acreditada en lengua inglesa con una experiencia internacional e intercultural que, según indica la consellería, «garanta a práctica comunicativa dos alumnos en contextos reais».

El personal incorporado tendrá que contar con una titulación que corresponda a un grado universitario o equivalente, y acreditar el nivel C1 de lengua inglesa, conforme al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), excepto aquellos que tengan nacionalidad australiana, canadiense, estadounidense, irlandesa, de Reino Unido, Malta o Nueva Zelanda. El salario previsto es de unos 22.000 euros brutos.

Los auxiliares se incorporarán en el segundo trimestre de este curso a un total de 320 centros públicos que cuentan con programas de plurilingüismo (151 en las provincias del norte y 169 en las del sur). Según explica la Consellería de Educación, esto elevará a 363 los colegios e institutos beneficiarios de las líneas de apoyo de la Xunta para el aprendizaje del inglés, al añadir a estos los 43 que ya cuentan con auxiliares de conversación estadounidenses en el marco de la colaboración entre el departamento que encabeza Román Rodríguez y la Comisión Fullbright.