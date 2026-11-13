Las consultas en pediatría por acoso escolar en Galicia aumentaron un 30 % en tres años

Asistentes al acto de presentación de la red de concellos contra el acoso escolar, este viernes en Santiago. SANDRA ALONSO

Que el acoso escolar es un problema que va en aumento en Galicia es algo que corroboran los centros educativos y las familias, pero también los sanitarios, la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad. En el 2025, el ministerio público tramitó en la comunidad 242 expedientes de acoso —un 200 % más que durante el año anterior— y los pediatras han observado también un crecimiento del 30 % de pacientes que acuden a consulta con esta problemática en los últimos tres años. Con el objetivo de aunar fuerzas para prevenir el problema, la Xunta presentó este viernes la red de concellos contra el acoso escolar, una iniciativa de la que forman parte 163 municipios y que busca reforzar la cooperación entre las diversas administraciones para reducir una lacra que sufren alumnos y familias de toda la comunidad.

«Non podemos estar tranquilos ata estas situacións que destrozan familias e comunidades», aseguró el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que aseguró que atajar el acoso escolar resulta fundamental para reforzar la sociedad del bienestar. Porque aunque el clima de convivencia generalizado sea positivo en la mayoría de los centros, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, señaló que «non se pode baixar a garda nin tolerar calquera situación deste tipo» y que es necesario prevenir, detectar y actuar ante las situaciones de este calibre.

Durante la presentación de la red, cuya puesta en marcha lanzamiento firmaron en marzo la Xunta y la Fegamp, el conselleiro anunció que la iniciativa contará con un marco normativo propio que se elaborará en los próximos meses, y que permitirá a las administraciones participantes tener certezas a la hora de poner en marcha las medidas que implica la red. No solo en el sistema educativo, donde se seguirán aplicando medidas como los Puntos Laranxa contra el acoso o se pondrá en marcha la oficina de atención al docente, sino también en los concellos, que pueden atajar los problemas de acoso desde la Policía Local o los servicios sociales.

En esta red, que funcionará con un órgano autonómico en estrecha coordinación con otros subórganos provinciales para garantizar el intercambio de información, también será fundamental la colaboración de la Fiscalía. La propia fiscala superior de Galicia, María del Carmen Eiró, habló de los «danos e prexuízos na saúde dos rapaces que causa este hostigamento» y recordó que los centros y las familias pueden dirigirse directamente al ministerio público para denunciar los casos y activar así la apertura de diligencias. Eiró, además, reconoció su preocupación por las situaciones de acoso que se dan en el ámbito rural, donde confluyen la falta de recursos con las reticencias a denunciar, y las que se producen entre menores de 12 años, sin responsabilidad penal.

En el sufrimiento de las víctimas también incidió Susana Rey, de la Sociedade Galega de Pediatría, que insistió en la necesidad de prevenir y de participar conjuntamente para atajar el problema. «Se observamos alteracións da conduta, cansancio ou reticencia a ir ao centro [...] debemos pedir apoio e recorrer aos profesionais», reclamó, lamentando que donde más se pierde el control es en los ámbitos de ocio, al utilizar los dispositivos digitales.

El relevo al hablar del mal uso de las tecnologías lo tomó el oficial primero de la Guardia Civil, Sergio García. Como formador del plan director que trabaja mano a mano con los centros educativos, pidió a las familias que creen «un ambiente de apertura co neno», escuchándolos y retirando de la conversación los dispositivos móviles y las redes sociales «que contribuíron a potenciar e magnificar o acoso».