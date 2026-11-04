Seis tipos de centros, como unitarias y aulas hospitalarias, serán considerados puestos docentes de especial dificultad

Escuela unitaria de Curro, en Barro CAPOTILLO

Dar clase en una escuela unitaria, en un centro o un aula específica de educación especial, en centros de menores, en aulas hospitalarias o en centros penitenciarios sumará puntos a la hora de pedir un traslado dentro del sistema educativo público gallego. Estos son los seis tipos de centros en los que, automáticamente, se considerará que los puestos docentes son de especial dificultad, tal y como recoge una orden de la Consellería de Educación publicada este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El texto establece los criterios para calificar centros, unidades, aulas y puestos docentes de especial dificultad, refundiendo y actualizando órdenes anteriores. Como novedad, se incluyen las siete aulas hospitalarias existentes en Galicia. Trabajar en este tipo de centros o puestos docentes más complicados otorga cuatro puntos extra a la hora de presentarse al concurso de traslados de educación.

Dado el concurso general es una convocatoria anual, la orden establece que la relación de centros, aulas y puestos se actualizará anualmente y se hará oficial mediante una resolución de la dirección general competente en materia de recursos humanos. Se publicará antes de que se abra el plazo para presentar solicitudes al concurso general de traslados correspondiente a cada curso escolar.

La orden no recoge aún el listado de destinos especiales, pero a finales de octubre la Xunta presentó a los sindicato una propuesta que, en principio, incluiría 188 puestos especialmente complicados de cubrir.