Los primeros alumnos de las aulas senda: «Ahora entiende bien lo que lee»

Jorge Noya
JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

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Alba y Sol, profesoras de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe, guiaban este viernes a los alumnos del aula senda del colegio de Roxos, en Santiago, para que generasen una reacción química con una especie de pócima mágica. En esta modalidad de clase, los recursos están adaptados a los alumnos con necesidades.
Alba y Sol, profesoras de Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe, guiaban este viernes a los alumnos del aula senda del colegio de Roxos, en Santiago, para que generasen una reacción química con una especie de pócima mágica. En esta modalidad de clase, los recursos están adaptados a los alumnos con necesidades. SANDRA ALONSO

Educación extenderá a colegios e institutos de toda Galicia las clases que permiten atender mejor a los niños con necesidades en centros ordinarios

31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En uno de los pasillos del colegio público de Roxos, en Santiago, se abre todos los días una puerta azul. Al traspasarla, dos niños tratan de hacer un experimento guiados por sus profesoras, disfrazadas con

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