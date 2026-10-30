Los primeros alumnos de las aulas senda: «Ahora entiende bien lo que lee»
SANTIAGO / LA VOZ
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Educación extenderá a colegios e institutos de toda Galicia las clases que permiten atender mejor a los niños con necesidades en centros ordinarios31 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En uno de los pasillos del colegio público de Roxos, en Santiago, se abre todos los días una puerta azul. Al traspasarla, dos niños tratan de hacer un experimento guiados por sus profesoras, disfrazadas con