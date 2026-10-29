Educación incluye a las siete aulas hospitalarias entre los centros de especial dificultad que dan puntos a los docentes

Aula educativa del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en una imagen de archivo. Oscar Vázquez

En Galicia existe desde el 2010 un listado de centros educativos de especial dificultad que, por su ubicación o la complejidad del trabajo que requieren, no consiguen cubrir los puestos de docente con la misma sencillez que un centro ordinario. En esa lista, que se renueva cada poco tiempo, aparecen escuelas unitarias y colegios del ámbito rural, centros y unidades de educación especial, y también aulas situadas en los centros penitenciarios. A partir de ahora, según lo acordado este miércoles en la mesa sectorial de Educación, se incluirán también las siete aulas ubicadas en los principales hospitales de cada área sanitaria.

Trabajar en una de esas aulas hospitalarias supondrá para los profesores, al igual que ocurre en el resto de centros de especial dificultad, sumar cuatro puntos extra cuando se presenten al concurso de traslados, el trámite anual en el que participan los docentes que quieren cambiar de destino. Esos cuatro puntos eran los mismos que se venían sumando hasta ahora —no suponen ninguna novedad—, y se aplican solo para aquellos profesores que participan en el concurso de traslados mientras están trabajando en uno de esos centros. Porque los docentes que trabajaron en el pasado en uno de esos destinos pierden la bonificación cuando concurren al concurso desde un centro ordinario.

Al margen de lo que supone para los profesores, la inclusión de las aulas hospitalarias en este listado es una cuestión que venían reclamando desde hace tiempo los sindicatos, a los que la Xunta presentó este miércoles una nueva ampliación de estos puestos de especial dificultad, que pasarán a ser 188. Son 34 más que los 154 destinos especiales que recogía la última actualización del listado, realizada en el 2021, y entre ellos no aparecerán solo las aulas de los hospitales, sino otros centros que cumplen las condiciones para tener esa consideración. «[Este cambio] responde a un proceso ordinario de actualización destas prazas cada determinado período para adecualas á lóxica evolución do mapa educativo», precisan desde la consellería.

Además, la Xunta ha acordado también modificar la forma en la que figuran estos puestos a nivel normativo. A partir de ahora, en lugar de publicar una orden con la relación de centros de especial dificultad, se publicará una adenda anual antes de que se produzca el concurso general de traslados, «sen necesidade —explican desde Educación— de tramitar unha nova orde». Eso permitirá a los interesados tener más certezas sobre cuáles son esos centros, y permite a la Administración agilizar esas actualizaciones.

El concurso de traslados, para el 5 de noviembre

Lo que también se acordó este martes es la apertura de los concursos de traslados para el profesorado de educación para adultos, y para los orientadores. Esos dos procesos se iniciarán a partir del 27 de noviembre, una vez finalice el concurso de traslados general que se pondrá en marcha el próximo día 5.

En la mesa sectorial de este miércoles, los sindicatos han reclamado que se aborde la compatibilidad para el personal docente y solicitaron que los interinos y los subtitutos que trabajaron más de cinco meses y medio puedan cobrar los meses de verano. También pidieron que se den a conocer las especialidades que se convocarán en las oposiciones de Educación anunciadas esta semana —con unas 1.500 plazas para el próximo año—, y criticaron que anuncios como este, y como el de las aulas senda, no se traten antes con las organizaciones sindicales.