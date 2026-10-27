Anpas Galegas reclama a Educación que paralice las «aulas senda» anunciadas para atender a la diversidad en centros ordinarios

Una clase de primaria en un colegio de Ames, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

La confederación Anpas Galegas ha reclamado este martes a la Consellería de Educación que paralice la implantación en veinte centros de las aulas senda, una modalidad de clase con la que la Xunta pretende mejorar la integración y la atención de los alumnos con necesidades educativas específicas sin que tengan que escolarizarse en un centro de educación especial. «Esta suposta novidade non semella unha forma de reforzar a inclusión educativa, porque conleva sacar da súa aula o alumnado NEE, e isto é, polo tanto, segregación», indica la entidad.

A juicio de Anpas Galegas, la iniciativa —que, de momento, solo funciona en el colegio santiagués de Roxos— supone «un evidente retroceso segregador» que aleja a las aulas gallegas de los preceptos legales vigentes y del marco normativo de la actual ley educativa, que prohíbe explícitamente la segregación del alumnado. «Retirar sistematicamente ao alumnado da súa aula ordinaria para confinalo en espazos illados, por moito que se decoren con nomes amables, contravén o dereito fundamental á presenza e participación comunitaria que recolle a lei nacional e os tratados internacionais en materia de dereitos da infancia», argumentan.

En contraposición al modelo anunciado por la consellería, la confederación que aglutina a las asociaciones de madres y padres gallegas reclama que se promueva la docencia compartida dentro del aula, evitando la fragmentación que, exponen, supone sacar al alumnado con necesidades de las clases ordinarias. «A inclusión real esixe que o alumnado con NEAE estea presente, participe e aprenda no mesmo espazo que os seus iguais», defienden. La solución más adecuada para este colectivo es que los profesores especialistas, en Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe, «interveñan directamente no contexto común, garantindo a presenza do alumnado sen rebaixar a calidade do apoio» y evitando así que el resto del alumnado perciba una diferencia con algunos de sus compañeros.

Además de reclamar que se reduzcan las ratios en todos los niveles y que se refuerce la presencia de profesores especializados, Anpas Galegas exige a la Xunta que retire el proyecto piloto de las «aulas senda» y que abra urgentemente una mesa de diálogo con las familias para reconvertir esos fondos en planes efectivos «para o fomento real da co-docencia dentro das aulas comúns de toda Galicia».