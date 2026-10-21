CIG-Ensino cifra en más de 70 las vacantes y ausencias sin cubrir en los centros educativos gallegos, once de ellas de un mes o más de duración

Un aula de un instituto en una foto de archivo JAVIER TENIENTE

CIG-Ensino denuncia que la Consellería de Educación está dejando sin cubrir sustituciones de quince y más días, además de «decidir unilateralmente» no suplir las inferiores a esa duración. Así las cosas, el sindicato cifra en 73 las plazas que están sin cubrir en los centros educativos gallegos, once de ellas desde hace un mes o más. El grueso de ellas afectan a ciclos de FP o a estudios que se imparten en conservatorios públicos. Cuatro de esas plazas llevarían sin cubrir desde antes de empezar el curso y otras dos desde el mismo día en que comenzó, por lo que el alumnado no ha llegado a tener profesor.

Según la central nacionalista, la Xunta está alegando no conseguir personal para suplir esas ausencias, incluso en casos conocidos con antelación como los permisos por casamiento, que tienen una duración de quince días. Lo atribuyen a lentitud en los llamamientos, pero también a problemas con las listas, en ocasiones agotadas o a punto de estarlo. «Na maior parte dos casos hai xente dispoñíbel para traballar nas listaxes, noutros casos vén de abrir novas listaxes e nos casos que tocan ao corpo de cátedras de conservatorios aínda non as abriu malia que a CIG-Ensino leva un mes advertindo de que era necesario», apuntan. En esa línea, el sindicato reclama que la Administración autonómica haga un estudio completo de las listas y planifique con antelación cuales hay que abrir, «en lugar de ir improvisando», algo que ya reclamaron en la última mesa sectorial.

Para agilizar las coberturas, la organización de trabajadores demanda, entre otras cosas, la implantación inmediata de la restricción por área geográfica sin necesidad de aportar justificación, lo que también redundaría en más facilidades de conciliación para el personal sustituto. Además, aseguran que la «tendencia cada vez maior» a ofrecer medias jornadas y «a precariedade» en las sustituciones desanima a muchas personas, que prefieren no aceptar o incluso renunciar.

Sin alarmismo, pero buscando soluciones

Desde el sindicato de profesorado ANPE piden hacer una «lectura global» de la situación. «Hai que ter en conta que para comezar o curso fixéronse máis de oito mil chamamentos; se hai setenta vacantes obviamente é un problema porque hai alumnos sen docente, pero tampouco hai debemos ser alarmistas, estamos a falar dun sistema educativo grande e complexo», apunta Julio Trashorras.

Centrándose en las complicaciones concretas para conseguir suplencias en el profesorado de FP, Trashorras argumenta que en las listas de sustitutos están incluidas muchas personas que están trabajando dentro del tejido empresarial: «Se teñen un contrato medianamente estable, e a situación económica no privado é mellor, é difícil que renuncien a iso para facer unha sustitución de pouco tempo, así que ás veces hai que facer corenta ou cincuenta chamadas para conseguir alguén». Para el presidente de ANPE, modificar el régimen de compatibilidades del profesorado, de competencia nacional, sería una buena vía para mejorar la composición de esas listas, dado que actualmente un profesor que quiera tener otra actividad profesional necesita una autorización de Función Pública y renuncia a un complemento económico muy importante en su salario de docente.

Desde UGT Galicia, su secretario xeral, Cristóbal Medeiros, reconoce la dificultad para cubrir ciertas especialidades, especialmente en FP, aunque también en ciertas materias de instituto como el Latín o el Griego: «Esgótanse as listas, e nalgunhas non é fácil conseguir xente, incluso abríndoas e flexibilizando os requisitos, ben porque non hai xente, ben porque a que hai prefira seguir no setor privado que coller substitucións pequenas».

Con todo, Medeiros pide a la Administración autonómica un «esforzo» para ser más previsores con las listas de las materias más complicadas, evitando que lleguen cerca del agotamiento, y espera que la nueva aplicación de llamamientos que se pondrá en marcha contribuya a agilizarlos.