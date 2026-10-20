Veinte aulas ordinarias tendrán asignado un profesor de apoyo a tiempo completo para atender a alumnos con necesidades

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentando el proyecto de las aulas senda, este martes en el CEIP de Roxos, en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Veinte centros educativos participarán en Galicia en el proyecto piloto de las aulas senda, una modalidad de clases en las que se trabajará con alumnado con necesidades específicas (NEE) dentro de los centros ordinarios. El objetivo, según asegura la Xunta, es ofrecer «unha atención máis especializada e axustada ao estudantado que así o requira» al mismo tiempo que se promueve la integración en los colegios ordinarios. Este programa piloto lo presentó este martes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en el Colexio de Roxos (Santiago), donde ya se aplica este curso.

En estas aulas senda, que se implantarán en veinte colegios aún por concretar, la asignación de recursos se realiza de forma personalizada, atendiendo a las necesidades de cada perfil. En todos los casos se contará, con carácter general, con un docente especialista en Pedagoxía Terapéutica a tiempo completo, y la dotación se completará con el personal educativo y de apoyo necesario en función de las características de los alumnos. De hecho, estas clases podrán disponer también de un profesional de Audición e Linguaxe, y de personal cuidador.

Además de la dotación de profesionales especializados, según especifica la Xunta, se dispondrá de material didáctico adaptado que incluye materiales de accesibilidad comunicativa, tecnologías accesibles, mobiliario ergonómico y adaptado o equipamiento sensorial. Cada uno de los veinte colegios que participan en este proyecto piloto tendrán asignado un centro de educación especial de referencia que servirá como apoyo y que facilitará los materiales antes mencionados para que los centros ordinarios «poidan testar a súa eficacia co alumnado antes de tramitar a súa adquisición definitiva».

«O obxectivo é asegurarlle a cada estudante as oportunidades, os recursos e as medidas educativas que precise para participar e progresar en condicións de equidade», subrayó el conselleiro de Educación, que destacó que el 94,2 % del alumnado con necesidades está escolarizado en un centro ordinario. Antes, señaló que la puesta en marcha de estas aulas responde a la necesidad de reforzar a los centros educativos para atender «unha realidade cada vez máis diversa e complexa» y explicó que las aulas senda buscan compatibilizar la atención especializada que necesita un determinado perfil de alumno con su participación en la vida del centro educativo.