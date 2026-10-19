El programa gallego de auxiliares de conversación arrancará con 1,9 millones de euros

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La Consellería de Educación es, después de la de Sanidade, el departamento del Gobierno gallego que maneja un presupuesto más amplio. A sus cuentas llegarán el próximo año, una vez aprobados los Orzamentos, 3.315 millones de euros —Sanidade maneja 6.031 millones—, un 7,5 % más que este año. El incremento del gasto se ve aupado, sobre todo, por la partida de personal, que aglutina 1.985 millones de euros, 170 más que durante el 2026, para sufragar salarios, incentivos al rendimiento, complementos y gastos sociales tanto de los funcionarios de carrera como los del personal laboral. Supone casi el 60 % del presupuesto total.

Al margen del capítulo que protagonizan las nóminas, las diferentes partidas del gasto educativo no dejan entrever grandes cambios con respecto a las cuentas actuales, pero sí hay alguna novedad. Por primera vez, aparece en el libro de gastos una partida de 1,9 millones de euros dirigida al programa autonómico de auxiliares de conversación de idiomas que la Xunta prevé poner en marcha para el segundo trimestre del 2026 y que vendrá a sustituir al que gestionaba el Gobierno con 4,8 millones anuales de fondos autonómicos.

En junio, la consellería anunció la decisión de abandonar el programa estatal de auxiliares tras la multa de 3,5 millones que impuso el Ministerio de Trabajo a la Xunta por no tener a estos ayudantes dados de alta en la Seguridad Social. La sanción abrió un cisma en la coalición de gobierno —frente a la tesis de Trabajo, el Ministerio de Educación, del PSOE, considera a los auxiliares participantes en un programa de intercambio— y llevó al Ejecutivo gallego a anunciar la puesta en marcha de un programa propio.

El otro aumento que se observa al repasar el nuevo presupuesto lo experimenta la partida dirigida a programas de mejora del éxito escolar, que obtendrán 1,2 millones de euros frente a los 909.000 actuales. Esos 300.000 euros a mayores podrían destinarse, a tenor de los anuncios realizados por la consellería en las últimas semanas, al programa de promoción de la lectura que se prevé aplicar en 3.º y 4.º de primaria este mismo curso tras los malos resultados obtenidos en el informe PISA. También está previsto un plan de refuerzo de las matemáticas, todavía sin fecha de implantación.

También crece, de forma más considerable, el presupuesto que se lleva el programa EdugalIA, un sistema que emplea la inteligencia artificial para reforzar ámbitos como la lucha contra el abandono escolar y la atención a la diversidad. El proyecto incluye la implantación de una plataforma de comunicación entre centros, familias y alumnos, y obtuvo diez millones de euros de los fondos europeos para las regiones.

Las cuentas públicas del 2027 también recogen leves incrementos en las partidas destinadas a compensar la matriculación gratuita a las universidades (10 millones de euros) y los conciertos con las escuelas infantiles privadas, que suponen 50 millones para las arcas autonómicas. Entre los diferentes niveles educativos destaca, además, el crecimiento que experimentan algunos ítems relacionados con la educación especial. Las mejoras en el Centro de Educación Especial (CEE) A Barcia, de Santiago, se llevará una parte importante de los 595.000 euros que aumenta el presupuesto para construcciones en esa modalidad de colegio. Y también se multiplica de forma muy considerable, desde los 53.000 euros hasta los 1,5 millones, el presupuesto que cubre la sustitución del personal no docente.

Menos presupuesto para libros de texto

Entre las variaciones con respecto a las cuentas de este año que recoge el proyecto de Orzamentos del 2026 no solo hay aumentos. Destaca, en especial, el recorte de 1,5 millones de euros que experimenta el presupuesto destinado a cubrir las ayudas con las que se adquieren libros de texto, que se llevan 5,7 millones frente a los 7,5 de este año. «Simplemente se adapta a partida ao potencial número de beneficiarios, tendo en conta tamén a diminución de alumnado en todas as etapas, especialmente en Infantil, que é onde aplican as axudas», matizan desde la consellería. El fondo solidario de manuales al que se recurre en otras etapas, de hecho, mantiene un presupuesto similar con alrededor de 14 millones.